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Prawo i Sprawiedliwość zapowiada interwencję poselską w ministerstwie spraw wewnętrznych w sprawie systemu zarządzania kryzysowego. To efekt ujawnionych w RMF FM informacji, że resort Marcina Kierwińskiego od kilku miesięcy ignoruje propozycję uruchomienia specjalnej platformy. Miałaby ona pozwolić na szybką wymianę informacji pomiędzy służbami. Za pilotaż miała odpowiadać jedna ze spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Śliwka oburzony. „Nie można się bawić bezpieczeństwem Polski”

Będziemy chcieli uzyskać szczegółową informację, jak wyglądała propozycja ze strony spółki względem ministra spraw wewnętrznych i administracji - mówił w rozmowie z reporterem RMF FM Markiem Mikołajczykiem poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka.

Może się okazać tak, że jest to jedyne leżące na stole, realne rozwiązanie dla naszego systemu zarządzania kryzysowego, a minister Kierwiński w tym zakresie nic nie zrobił. To jest grzech zaniechania. Wiele jest takich za czasów pana Kierwińskiego - ocenił.

Śliwka stwierdził, że złożona została już interpelacja w tej sprawie, a w planach jest także interwencja poselska w MSWiA.

Nie można bawić się bezpieczeństwem Polski. Minister Kierwiński zawsze jest mądry, ale po szkodzie, a nie przed szkodą - grzmiał poseł PiS.

Krytycznie postawę kierownictwa MSWiA ocenił także wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Sektor cywilny powinien mieć odwagę skorzystać z rozwiązań stworzonych przez sektor zbrojeniowy - sugerował polityk Konfederacji.

Romowicz: Uczymy się na własnych błędach

Zupełnie inaczej na tę sprawę patrzy koalicja rządząca. Bartosz Romowicz z Polski 2050 ocenił, że skoro propozycja nie została podjęta, Marcin Kierwiński musi mieć inną koncepcję. Zapewnił też, że ma pełne zaufanie do szefa MSWiA.

Podnieśliśmy z kolan ochronę ludności po Prawie i Sprawiedliwości. To funkcjonuje. Mogłoby funkcjonować szybciej i lepiej, ale to są procedury budowlane, procesy inwestycyjne... Uczymy się na własnych błędach, ale myślę, że nie wygląda to źle. Trzeba dać kierownictwu resortu działać - podsumował rozmówca reportera RMF FM Marka Mikołajczyka.

Jaką propozycję zignorowało MSWiA?

Jak ujawniliśmy w RMF FM, na początku sierpnia na biurko Marcina Kierwińskiego trafiło pismo od kierownictwa Centrum Techniki Morskiej. To państwowa spółka technologiczna, funkcjonująca od ponad 40 lat. Wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zatrudnia ponad 340 inżynierów i techników, projektujących m.in. systemy łączności i zaawansowane systemy do monitorowania i wykrywania zagrożeń.

Pismo dotyczyło „propozycji uruchomienia pilotażowego programu wspierającego wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej”.

Pilotaż miał być w pełni darmowy. Zakładał zintegrowanie danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (w tym kluczowego departamentu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego), Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz wybranych wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego (na Pomorzu, Dolnym Śląsku i Lubelszczyźnie).

Współpraca MSWiA z CTM w ramach pilotażu nigdy nie została nawiązana. Latem doszło do kurtuazyjnego spotkania w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Z nieoficjalnych źródeł usłyszeliśmy, że o braku współpracy zdecydowały „względy polityczne”.