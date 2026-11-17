Śliwka oburzony. „Nie można się bawić bezpieczeństwem Polski”
Będziemy chcieli uzyskać szczegółową informację, jak wyglądała propozycja ze strony spółki względem ministra spraw wewnętrznych i administracji - mówił w rozmowie z reporterem RMF FM Markiem Mikołajczykiem poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka.
Może się okazać tak, że jest to jedyne leżące na stole, realne rozwiązanie dla naszego systemu zarządzania kryzysowego, a minister Kierwiński w tym zakresie nic nie zrobił. To jest grzech zaniechania. Wiele jest takich za czasów pana Kierwińskiego - ocenił.
Śliwka stwierdził, że złożona została już interpelacja w tej sprawie, a w planach jest także interwencja poselska w MSWiA.
Nie można bawić się bezpieczeństwem Polski. Minister Kierwiński zawsze jest mądry, ale po szkodzie, a nie przed szkodą - grzmiał poseł PiS.
Krytycznie postawę kierownictwa MSWiA ocenił także wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Sektor cywilny powinien mieć odwagę skorzystać z rozwiązań stworzonych przez sektor zbrojeniowy - sugerował polityk Konfederacji.
Romowicz: Uczymy się na własnych błędach
Zupełnie inaczej na tę sprawę patrzy koalicja rządząca. Bartosz Romowicz z Polski 2050 ocenił, że skoro propozycja nie została podjęta, Marcin Kierwiński musi mieć inną koncepcję. Zapewnił też, że ma pełne zaufanie do szefa MSWiA.
Podnieśliśmy z kolan ochronę ludności po Prawie i Sprawiedliwości. To funkcjonuje. Mogłoby funkcjonować szybciej i lepiej, ale to są procedury budowlane, procesy inwestycyjne... Uczymy się na własnych błędach, ale myślę, że nie wygląda to źle. Trzeba dać kierownictwu resortu działać - podsumował rozmówca reportera RMF FM Marka Mikołajczyka.
Jaką propozycję zignorowało MSWiA?
Jak ujawniliśmy w RMF FM, na początku sierpnia na biurko Marcina Kierwińskiego trafiło pismo od kierownictwa Centrum Techniki Morskiej. To państwowa spółka technologiczna, funkcjonująca od ponad 40 lat. Wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zatrudnia ponad 340 inżynierów i techników, projektujących m.in. systemy łączności i zaawansowane systemy do monitorowania i wykrywania zagrożeń.
Pismo dotyczyło „propozycji uruchomienia pilotażowego programu wspierającego wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej”.
Pilotaż miał być w pełni darmowy. Zakładał zintegrowanie danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (w tym kluczowego departamentu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego), Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz wybranych wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego (na Pomorzu, Dolnym Śląsku i Lubelszczyźnie).
Współpraca MSWiA z CTM w ramach pilotażu nigdy nie została nawiązana. Latem doszło do kurtuazyjnego spotkania w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Z nieoficjalnych źródeł usłyszeliśmy, że o braku współpracy zdecydowały „względy polityczne”.