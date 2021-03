Policja z Legnicy zatrzymała 61-letniego mężczyznę, który – według naszych ustaleń - siłą zaciągnął do swojego mieszkania małe dziecko. Do zdarzenia doszło w sobotę popołudniu.

Z naszych informacji wynika, że mężczyzna podszedł do dzieci, które bawiły się w piaskownicy i proponował im pieniądze, by poszły z nim do jego mieszkania. Dzieci podeszły pod klatkę, ale nie chciały wejść. Wtedy 61-latek miał siłą wciągnąć jedno z nich do środka.

Świadek zaalarmował mieszkańców domu, a kiedy jeden z lokatorów wybił szybę w mieszkaniu, mężczyzna wypuścił dziecko.

Policja potwierdza jedynie, że 61-latek został zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa - chodzi o pozbawienie wolności małoletniego.

Dziecku ma szczęście nic się nie stało.