Ukraina straciła myśliwiec MiG-29. Awaria w trakcie strzelania

RMF24

Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały o utracie myśliwca MiG-29 podczas zadania bojowego w obwodzie odeskim. Do awarii doszło w chwili odpalenia pocisku lotniczego. Pilot przeżył i został przewieziony do placówki medycznej.

Do zdarzenia doszło wieczorem 10 sierpnia, podczas zadania bojowego polegającego na zwalczaniu rosyjskich celów powietrznych.

„Podczas odpalenia pocisku lotniczego doszło do sytuacji awaryjnej, w wyniku której samolot stanął w płomieniach” – przekazały Siły Powietrzne Ukrainy.

Pilot próbował opanować sytuację i uratować maszynę, jednak stracił nad nią kontrolę. Ostatecznie pomyślnie się katapultował. Został ewakuowany do placówki medycznej.

Przyczyny incydentu zbada specjalna komisja. Ukraińska armia nie podała informacji o stanie zdrowia pilota ani dokładnej lokalizacji katastrofy.

Kolejna katastrofa ukraińskiego samolotu

To kolejna strata ukraińskiego lotnictwa w ostatnim czasie. 16 czerwca w katastrofie bombowca Su-24M w obwodzie chmielnickim na zachodzie Ukrainy zginęło dwóch lotników – pilot i nawigator.

27 czerwca w obwodzie połtawskim rozbił się MiG-29; jego pilot również zdołał się katapultować. Z kolei 29 lipca podczas zadania bojowego utracono myśliwiec F-16. Pilot tej maszyny także się katapultował.