Ukraina straciła myśliwiec MiG-29. Awaria w trakcie strzelania

Do zdarzenia doszło wieczorem 10 sierpnia, podczas zadania bojowego polegającego na zwalczaniu rosyjskich celów powietrznych.
„Podczas odpalenia pocisku lotniczego doszło do sytuacji awaryjnej, w wyniku której samolot stanął w płomieniach” – przekazały Siły Powietrzne Ukrainy.
Pilot próbował opanować sytuację i uratować maszynę, jednak stracił nad nią kontrolę. Ostatecznie pomyślnie się katapultował. Został ewakuowany do placówki medycznej.
Przyczyny incydentu zbada specjalna komisja. Ukraińska armia nie podała informacji o stanie zdrowia pilota ani dokładnej lokalizacji katastrofy.
Kolejna katastrofa ukraińskiego samolotu
To kolejna strata ukraińskiego lotnictwa w ostatnim czasie. 16 czerwca w katastrofie bombowca Su-24M w obwodzie chmielnickim na zachodzie Ukrainy zginęło dwóch lotników – pilot i nawigator.
27 czerwca w obwodzie połtawskim rozbił się MiG-29; jego pilot również zdołał się katapultować. Z kolei 29 lipca podczas zadania bojowego utracono myśliwiec F-16. Pilot tej maszyny także się katapultował.