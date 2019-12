​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę rano ostrzeżenie przed marznącymi opadami w trzech województwach: małopolskim, podkarpackim i śląskim.

Ostrzeżeniem zostało objętych 16 powiatów w województwie małopolskim: bocheński, brzeski, gorlicki, krakowski oraz Kraków, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki i wielicki, 7 powiatów w województwie podkarpackim: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński oraz Krosno, leski i sanocki. W województwie śląskim ostrzeżenie dotyczy powiatu żywieckiego.

IMGW prognozuje, że od rana do godziny 11:00 będą tam przelotne, słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki, powodujące gołoledź.

Jest to ostrzeżenie pierwszego stopnia, co oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Należy spodziewać się m.in. utrudnień w ruchu drogowym. Instytut zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.