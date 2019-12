​Jak informuje IMGW, Polska będzie na skraju wyżu, którego centrum znajduje się nad Morzem Czarnym. Po południu nad północnymi krańcami kraju przemieści się strefa chłodnego frontu atmosferycznego, związanego z niżem znad Morza Norweskiego. Polska pozostanie w strefie powietrza polarnego morskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W nocy ze środy na czwartek temperatura może spaść nawet do - 14 st.C. Takiego zimna należy się spodziewać w rejonie Karpat w najwyższych partiach gór. W samym Zakopanem temperatura ma oscylować w granicy -10st.C, natomiast w okolicach Krakowa, Kielc i Jeleniej Góry : -5st.C.





W czwartek: W Beskidach możliwy słaby śnieg

W czwartek zachmurzenie małe, na północy kraju także umiarkowane. W Beskidzie Niskim zachmurzenie duże i tam możliwy słaby śnieg. Temperatura maksymalna 1st.C na południowym wschodzie do 4st.C na południowym zachodzie, nad morzem i lokalnie na Kujawach i Mazowszu oraz do 5st.C gdzieniegdzie na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami, zwłaszcza na południu i wybrzeżu, dość silny i porywisty, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h, w Bieszczadach i Beskidach do 65 km/h.

Prognoza pogody czwartek / INTERIA.PL





Noc bezchmurna i mroźna, wyjątkiem północ

W nocy z czwartku na piątek, bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północy stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, a na północnym zachodzie do dużego. Na krańcach północno-zachodnich możliwy słaby deszcz. Temperatura minimalna od -4st.C w Małopolsce, około -1st.C w centrum, do 3st.C na wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim.

W kotlinach karpackich od -10st. C do -5st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu wzmagający się do dość silnego, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni. Na Podkarpaciu oraz w Beskidzie Śląskim i Żywieckim wiatr w porywach do 65 km/h, w Bieszczadach, nad morzem i w Sudetach do 70 km/h.

W piątek wszędzie na plusie

W dzień na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami oraz opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 1st.C na Podhalu do 5st.C nad morzem i w Kotlinie Jeleniogórskiej oraz do 7st.C miejscami na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu i Pomorzu dość silny, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni. Na Podkarpaciu i w Beskidach w porywach do 65 km/h, nad morzem i w Bieszczadach do 70 km/h, w Sudetach do 75 km/h.





Prognoza pogody piątek / INTERIA.PL