Małżeństwa jednopłciowe w Polsce: Tyle aktów wpisano już do rejestru

RMF24

516 zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych zostało dotąd transkrybowanych do polskiego rejestru stanu cywilnego - wynika z danych przekazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. 198 z nich dotyczy małżeństw kobiet, a 318 - małżeństw mężczyzn.

Od 23 sierpnia obowiązuje rozporządzenie ministra cyfryzacji, które umożliwia przeniesienie do polskiego rejestru stanu cywilnego, w drodze transkrypcji, aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Część wpisów została jednak dokonana jeszcze przed wejściem nowych przepisów w życie.

Jak wynika z danych Ministerstwa Cyfryzacji, do końca ubiegłego tygodnia do polskich akt stanu cywilnego przeniesiono 516 aktów małżeństw jednopłciowych. W przypadku 198 aktów małżeństwo zawarły kobiety, a 318 dotyczyło małżeństw mężczyzn.

Warszawa na pierwszym miejscu

Najwięcej transkrypcji przeprowadził Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie - łącznie 209. Kolejne miejsca zajęły Wrocław z 73 transkrypcjami oraz Kraków, gdzie dokonano 46 takich wpisów.

W pierwszej dziesiątce urzędów z największą liczbą transkrybowanych aktów znalazły się także:

Gdańsk – 24,

Sosnowiec – 22,

Milanówek – 19,

Łódź – 17,

Poznań – 13,

Gdynia – 12,

Bydgoszcz – 7.

Transkrypcji dokonywały również urzędy w wielu innych miejscowościach, m.in. w Świdnicy, Zgorzelcu, Włocławku, Lublinie, Kutnie, Piotrkowie Trybunalskim, Legionowie, Radomiu, Opolu, Rzeszowie, Białymstoku, Częstochowie, Gliwicach, Kielcach, Elblągu, Szczecinie i Sopocie.

Pierwsza transkrypcja w maju

Pierwszą transkrypcję aktu małżeństwa jednopłciowego przeprowadził w połowie maja stołeczny Urząd Stanu Cywilnego. Dotyczyła ona Jakuba Cupriaka-Trojana i Mateusza Trojana, którzy pobrali się w Berlinie w 2018 roku.

Do dokonania wpisu warszawski USC został zobowiązany przez Naczelny Sąd Administracyjny. Orzeczenie w tej sprawie zapadło w połowie marca.

Kilka miesięcy później weszły w życie nowe przepisy regulujące wzory dokumentów wydawanych w związku z rejestracją stanu cywilnego. Przewidują one różne formy dokumentów w zależności od tego, czy małżeństwo zawarli kobieta i mężczyzna, dwie kobiety czy dwóch mężczyzn.

Co daje transkrypcja?

Uznanie zagranicznego aktu małżeństwa w polskim rejestrze stanu cywilnego ma znaczenie nie tylko formalne. Małżeństwom jednopłciowym zawartym za granicą, których akty zostały przeniesione do polskiego rejestru, mają przysługiwać takie same prawa jak małżeństwom dwupłciowym zawartym w Polsce.

Pierwszą instytucją, która zobowiązała się respektować te prawa, był Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osoby, których akty małżeństwa zostały przeniesione do polskiego rejestru, mogą dzięki temu korzystać m.in. ze świadczeń wypłacanych przez ZUS. Chodzi m.in. o zasiłek opiekuńczy w sytuacji konieczności zaopiekowania się chorym małżonkiem.

Kolejna istotna zmiana dotyczy podatków. Pod koniec września minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podpisał interpretację ogólną umożliwiającą m.in. wspólne rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych przez takie pary.

Przepisy po wyroku TSUE

Wprowadzenie nowych regulacji było konieczne po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nałożył na Polskę obowiązek uznawania małżeństw osób tej samej płci zawartych w innych państwach Unii Europejskiej.

Aktualizacja wzorów aktów małżeństwa była również odpowiedzią na kilka wyroków sądów administracyjnych dotyczących transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Jednym z najważniejszych było marcowe orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie małżeństwa Jakuba Cupriaka-Trojana i Mateusza Trojana.

Dane Ministerstwa Cyfryzacji pokazują, że procedura jest już stosowana w urzędach w całym kraju.