​Sejmik województwa małopolskiego zdecydował nie uchylić tzw. deklaracji anty-LGBT. Jest ryzyko, że przez tę decyzję województwo straci unijne dotacje. Komisja Europejska już wcześniej groziła, że jeśli deklaracja nie zostanie wycofana, może wstrzymać wypłatę zarówno bieżących środków, jak i ok. 2,5 mld euro w latach 2021-2027.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Za uchyleniem deklaracji "w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych" głosowało 14 radnych. Przeciwko było 23. Jeden radny był nieobecny.

W sejmiku małopolskim większość ma Prawo i Sprawiedliwość, które negatywnie opiniowało unieważnienie tzw. deklaracji anty-LGBT lub uchwały anty-LGBT. Uchylenia uchwały domaga się opozycja, także Rzecznik Praw Obywatelskich, prezydenci Krakowa, Oświęcimia i Tarnowa. O unieważnienie dokumentu apelował wicemarszałek Tomasz Urynowicz (Porozumienie), który - w geście niezgody z postawą radnych PiS - wystąpił z klubu radnych PiS.

Podczas debaty w urzędzie wicemarszałek Tomasz Urynowicz przedstawiał opinię radcy prawnego Urzędu Marszałkowskiego, który rekomendował uchylenie deklaracji w całości ze względu na ryzyko utraty środków z Unii Europejskiej.

"Gazeta Krakowska" relacjonuje, że doszło do sporu z marszałkiem Witoldem Kozłowskim, który najpierw twierdził, że opinia taka nie powstała, a kiedy ujawniono zapis - powiedział, że jej nie akceptował.

Opozycja przekonywała, że utratę środków unijnych odczują samorządy oraz mieszkańcy. Jacek Krupa z klubu Koalicji Obywatelskiej głosowanie nad deklaracją określił jako "wybór pomiędzy katastrofą a rozwojem Małopolski".

Małopolska straci środki z UE?

Komisja Europejska stoi na stanowisku, że tzw. deklaracja anty-LGBT narusza prawa mniejszości seksualnych i domaga się unieważnienia tego dokumentu.

KE dała radnym czas do 14 września na podjęcie decyzji ws. uchwały. Ponieważ radni zdecydowali się nie wycofać deklaracji, to KE może wstrzymać wypłatę bieżących środków unijnych, jak i ok. 2,5 mld euro, czyli ok. 11 mld zł, przewidywanych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Uchwała anty-LGBT

Tzw. deklaracja anty-LGBT została podjęta przez sejmik województwa małopolskiego w kwietniu 2019 roku. Głosowało za nią 22 radnych.

W uchwale napisano, że "sejmik województwa małopolskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT, której cele naruszają podstawowe prawa i wolności zagwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionują wartości chronione w polskiej konstytucji, a także ingerują w porządek społeczny". Radni zadeklarowali w dokumencie "wsparcie dla rodziny opartej na tradycyjnych wartościach oraz obronę systemu oświaty przed propagandą LGBT zagrażającą prawidłowemu rozwojowi młodego pokolenia".