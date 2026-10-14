Maciej Berek złoży dziś w Sejmie ślubowanie na sędziego TK

RMF24

O godzinie o 9:00 w Sejmie odbędzie się ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ślubowanie w tym miejscu to pokłosie braku decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o złożeniu ślubowania wobec niego.

Ślubowanie Macieja Berka w Sejmie już dziś

Informację o dzisiejszym ślubowaniu Macieja Berka w Sejmie jako pierwszy podał Polsat News.

Jak informuje reporter RMF FM Tomasz Skory, decyzja o przeprowadzeniu ceremonii zapadła wczoraj późnym wieczorem, w następstwie opublikowania opinii Komisji Weneckiej, przyzwalającej na złożenie przysięgi sędziowskiej bez obecności prezydenta.

Szybkie działanie prawdopodobnie wpłynie na liczbę zaproszonych gości, bo część z nich, m.in byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego muszą dojechać do Warszawy w dość ekspresowym tempie.

Reporter RMF FM ustalił, że podczas ceremonii Maciejowi Berkowi zostanie wręczone zaświadczenie o wyborze przez marszałka Sejmu. Wydarzenie nie odbędzie się jednak ani w gabinecie marszałka, ani w Sali Kolumnowej, a w jakimś innym miejscu - na pewno jednak w Sejmie. Na uroczystość zaproszono najważniejsze postacie świata prawniczego, jednak nie polityków.

Dlaczego ślubowanie odbywa się dopiero teraz, skoro Berek został wybrany przez Sejm 4 września?

Maciej Berek, były minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września. Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego skierowała do Kancelarii Sejmu pismo ws. „wyjaśnienia okoliczności procedowania formalnie kandydatury” Berka, a szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki stwierdził, że „są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy pan minister Berek ma dziesięcioletni staż radcy prawnego”.

Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec odpowiedział na to w liście do prezydenta Karola Nawrockiego, że kwestionowanie prawidłowości wyboru przez Sejm sędziego TK „nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach”. Zaznaczył również, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oczekuje niezwłocznego przyjęcia ślubowania od sędziego TK Macieja Berka. Ono jednak nie nastąpiło.

Jeszcze przed wybraniem przez Sejm nowego sędziego TK, Berek opublikował w mediach społecznościowych zaświadczenie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, zgodnie z którym uchwałą z 2002 roku został wpisany na listę radców prawnych i od dnia ślubowania do chwili obecnej posiada uprawnienia do wykonywania zawodu. W dokumencie wskazano też, że Berek zgłosił w ewidencji wykonywanie zawodu radcy prawnego w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 lipca 2009 r. oraz od 1 sierpnia 2012 r. do chwili obecnej.

Maciej Berek odpowiada na zarzuty opozycji. Pokazał zaświadczenie Przez ponad 20 lat byłem wpisany na listę radców prawnych, a przez 17 lat wykonywałem zawód radcy - podkreślił wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek odnosząc się do zarzutów, że nie spełnia warunków formalnych, by zostać sędzią…

Sejm obecnej kadencji wybrał ośmiu sędziów, prezydent nie odebrał ślubowania od czworga

Maciej Berek jest ósmą osobą wybraną przez Sejm obecnej kadencji na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Spośród siedmiu wybranych wcześniej, prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od czworga. W przypadku tej czwórki, według przedstawicieli kancelarii prezydenta, w Sejmie doszło do błędów. W związku z tym czworo sędziów złożyło podczas uroczystości w Sejmie ślubowanie z formułą, że robią to „wobec prezydenta”. Prezydent uznaje tego za ślubowanie, prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił tych czworga sędziów do orzekania.

Czworo wybranych w marcu sędziów TK, od których prezydent nie odebrał osobiście ślubowania, złożyło skargę do ETPCz. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie dotyczącej ułatwienia prezydentowi nieodebrania ślubowania od czworga sędziów TK i niedopuszczenia ich do orzekania w TK.

Spór semantyczny

Prokurator Generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślał wielokrotnie, że wybór sędziów Trybunału jest wedle naszej konstytucji powierzony Sejmowi, a obowiązek złożenia ślubowania „wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” nie musi oznaczać „w obecności”. Wynika to z poziomu ustawowego (art. 4 ustawy o statusie sędziów TK), co w ostatnich latach jest przedmiotem sporów prawnych co do roli i obowiązku głowy państwa.

Dlaczego Trybunał Konstytucyjny jest tak ważny?

Trybunał Konstytucyjny kontroluje, czy ustawy i inne przepisy są zgodne z konstytucją. Może też sprawdzać zgodność umów międzynarodowych z konstytucją oraz rozstrzygać spory kompetencyjne między centralnymi organami państwa. Jest zatem mechanizmem ochrony nadrzędności konstytucji i praw obywateli.