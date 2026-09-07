Maciej Berek odpowiada na zarzuty opozycji. Pokazał zaświadczenie

RMF24

Przez ponad 20 lat byłem wpisany na listę radców prawnych, a przez 17 lat wykonywałem zawód radcy - podkreślił wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek, odnosząc się do zarzutów, że nie spełnia warunków formalnych, by zostać sędzią TK.

Berek, którego Sejm wybrał w piątek na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, zapytany w poniedziałek w TVN 24, czy spodziewa się zaproszenia od prezydenta na ślubowanie odparł, że sędzia ma obowiązek złożyć ślubowanie. 16 września rozpoczyna się kadencja, która powinna być moją kadencją i ja będę czekał na to, co się wydarzy - zapowiedział.

Maciej Berek reaguje na krytykę opozycji

Dopytywany, czy rozważa sytuację złożenia ślubowania w Sejmie, jeśli prezydent nie zaprosiłby go na ślubowanie do Pałacu, zapewnił, że „żadnych takich scenariuszy nie rozważa i nie kreuje”. Jedyne co mogę robić, to konsekwentnie oczekiwać tego, że wszystko będzie się działo zgodnie z przepisami. Jeżeli będą jakiekolwiek perturbacje, będziemy krok po kroku starali się tę sytuację rozwiązywać - podkreślił Berek.

Berek został też zapytany o zarzuty m.in. opozycji, że nie spełnia on warunków formalnych, by zostać sędzią TK, bo nie wykonywał zawodu radcy prawnego przez 10 lat. Ponieważ opozycja nie chciała przyjąć zrozumienia wyjaśnień, które przedstawiałem, poprosiłem o wystawienie zaświadczenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych, z którego wynika, że przez 17 lat wykonywałem zawód, a byłem wpisany (na listę radców prawnych - red.) przez ponad 20 lat - powiedział Berek.

Jak zaznaczył, trzeba rozróżnić wpis na listę od wykonywania zawodu. Mam 17 lat wykonywania zawodu radcy prawnego - podkreślił.

W czwartek Berek opublikował na X skan dotyczącego go zaświadczenia Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych. Według dokumentu, uchwałą z 2002 roku został on wpisany na listę radców prawnych i od dnia ślubowania, do chwili obecnej, posiada uprawnienia do wykonywania zawodu. Jak czytamy w dokumencie, Berek zgłosił w ewidencji wykonywanie zawodu radcy prawnego w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 lipca 2009 r. oraz od 1 sierpnia 2012 r. do chwili obecnej.

Zgodnie z ustawą z 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, „sędzią TK może zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz spełnia wymagania niezbędne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego lub sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego”.

Zarówno w odniesieniu do kandydatów na sędziego SN, jak i Naczelny Sąd Administracyjny w katalogu wymagań, jakie muszą oni spełniać, znajduje się zapis o konieczności posiadania 10-letniego stażu na stanowisku: sędziego, prokuratora, prezesa, wiceprezesa, lub radcy Prokuratorii Generalnej albo 10-letniego stażu w zawodzie adwokata, radcy prawnego lub notariusza. Art. 30 ustawy o Sądzie Najwyższym przewiduje, że kandydat może być zwolniony m.in. z tego wymogu, „jeżeli posiada tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych i pracował w polskiej szkole wyższej, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowo-badawczym lub innej placówce naukowej.

„Żadna z funkcji Trybunału Konstytucyjnego nie jest dziś wykonywana”

Berek pytany w TVN24, czy idzie do Trybunału z planem jego „uzdrowienia”, stwierdził, że „żadna z funkcji Trybunału nie jest dzisiaj wykonywana. Trybunał ma dwie funkcje: ma kontrolować pozostałe władze i chronić prawa jednostki, chronić osoby, które uważają, że w ich sprawach rozstrzygnięcia zapadły na podstawie niekonstytucyjnych przepisów, czyli orzekać w sprawie tak zwanych skarg konstytucyjnych - dodał.

Jak podkreślił, żeby Trybunał mógł te funkcje spełniać, musi być przywrócone jego prawidłowe funkcjonowanie.

Kim jest Maciej Berek?

Od grudnia 2023 roku - wraz z powołaniem obecnego gabinetu - Maciej Berek pełnił funkcję ministra-członka Rady Ministrów i szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. W marcu 2025 roku stanął na czele powołanego w kancelarii premiera rządowego zespołu ds. deregulacji. Z kolei w lipcu 2025 r. został ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Premier Donald Tusk postawił przed nim wówczas zadanie kontroli i rozliczania pracy ministrów.

W połowie sierpnia szef rządu ogłosił, że wyraził warunkową zgodę na odejście Berka z Rady Ministrów i jego kandydowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślał przy tym, że Berek nie jest ani partyjnym, ani jego osobistym kandydatem na sędziego Trybunału. Wskazał, że sam udzielił tylko zgody na wycofanie Berka z rządu.

Przed Berkiem Sejm obecnej kadencji wybrał na sędziów TK: Magdalenę Bentkowską, Dariusza Szostka, Krystiana Markiewicza, Marcina Dziurdę, Annę Korwin-Piotrowską i Macieja Taborowskiego (w marcu br.) oraz Sławomira Patyrę (w czerwcu br.). Sędziowie Szostek, Bentkowska i Patyra na zaproszenie prezydenta Nawrockiego złożyli ślubowanie w jego obecności w Pałacu Prezydenckim. Czworo wybranych w marcu br. sędziów TK, od których prezydent nie odebrał ślubowania złożyło skargę do ETPCz. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie dotyczącej ułatwienia prezydentowi nieodebrania ślubowania od czworga sędziów TK i niedopuszczenia ich do orzekania w TK.

Wybór sędziego TK był konieczny w związku z upływającą 18 września kadencją sędziego Justyna Piskorskiego.