​Strażnicy graniczni zatrzymali 39-letniego Litwina, który próbował im uciec skradzionym w Niemczech samochodem. Podczas akcji padły strzały, najpierw ostrzegawcze, a potem w koła pojazdu - poinformowała Natalia Żabka z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Do pościgu doszło we wtorek w rejonie Słubic w Lubuskiem. Funkcjonariusze SG chcieli tam zatrzymać do kontroli busa na niemieckich numerach rejestracyjnych. Kierowca samochodu zignorował sygnały dźwiękowe oraz świetlne i zaczął uciekać w kierunku Krosna Odrzańskiego.

Ruch na drodze krajowej nr 29 wymusił jednak na kierowcy busa zatrzymanie się. Strażnicy graniczni chcąc go skontrolować wysiedli z radiowozu. Wówczas mężczyzna zaczął cofać i niemal potrącił funkcjonariuszkę.



Jej partner z patrolu, który znajdował się z drugiej strony samochodu, widząc to zdarzenie oddał dwa strzały ostrzegawcze oraz kolejne w koła volkswagena. Kierowca busa nadal próbował zbiec skręcając na teren strefy ekonomicznej, jednak po pewnym czasie zatrzymał auto i uciekł pieszo. Krótko potem został ujęty - powiedziała Żabka.



Dodała, że podejrzany wraz ze skradzionym busem został przekazany słubickiej policji, która przejęła postępowanie w tej sprawie. Obcokrajowcowi grożą zarzuty związane z kradzieżą auta i czynną napaścią na funkcjonariuszkę SG. Wartość odzyskanego pojazdu to 170 tys. zł.



(ph)