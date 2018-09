Rozbity radiowóz, dwaj policjanci na zwolnieniu lekarskim i zagrożenie nawet 10-letnim więzieniem dla sprawcy. Takie są skutki napaści na policjantów w Jaworznie w Śląskiem. Trzeba było użyć siły, żeby obezwładnić agresywnego napastnika.

Kierowca został zatrzymany / Policja

Mężczyzna jechał jednokierunkową ulica pod prąd. To dlatego policjanci chcieli go zatrzymać.

Kierowca najpierw zatrzymał samochód, ale zaraz ruszył uderzając w radiowóz. Chwilę potem uderzył w policyjne auto drugi raz.

Policjanci ruszyli w pościg i szybko zepchnęli ścigany samochód z drogi. Kierowca był tak agresywny, że trzeba mu było założyć specjalny kask na głowę oraz kajdanki jednocześnie krępujące nogi i ręce.

Badanie krwi ma teraz wykazać, czy zatrzymany mógł być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

W czasie przesłuchania mężczyźnie postawiono zarzut napaści oraz znieważenia policjantów. Będzie też odpowiadał za to, że nie zatrzymał się do kontroli drogowej. 34-latek przyznał się do winy.