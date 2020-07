Lewica przygotowuje się do kongresu, który ma rozpocząć marsz ugrupowania do wygranych wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Według informacji Onetu trwają starania, by na spotkaniu pojawił się Bernie Sanders, który dwukrotnie starał się o nominację Demokratów w wyścigu prezydenckim, oraz premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

