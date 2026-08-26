Lewica chce zrównać wiek emerytalny. Będzie nowy projekt dotyczący emerytur stażowych

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Zrównanie wieku emerytalnego znajdzie się w nowym projekcie ustawy o emeryturach stażowych, który ma złożyć Lewica - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Niewykluczone, że ustawa trafi do Sejmu jeszcze we wrześniu.

Lewica nie zamierza odpuścić tematu emerytur stażowych. Na początku 2024 roku do Sejmu trafił już projekt w tej sprawie, który przewidywał możliwość przejścia na emeryturę stażową z chwilą, gdy kobieta ma 35 lat składkowych i nieskładkowych, a mężczyzna 40 lat. Ustawa nigdy jednak nie opuściła sejmowej komisji.

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, politycy Lewicy zamierzają po raz kolejny złożyć projekt ustawy w tej sprawie, jednak zasadniczą różnicą z poprzednią propozycją, będzie zrównanie stażu pracy dla kobiet i mężczyzn.

Nie jest jasne w tej chwili, po ilu latach zarówno kobieta i mężczyzna mogliby skorzystać z tego rozwiązania. Według nieoficjalnych informacji politykom Lewicy bliżej jest zrównania stażu do 35 lat, jednak niewykluczone, że kwestia ta zostanie w jakiś sposób wypośrodkowana (np. 37 lat dla kobiet i mężczyzn).

Jak przekazał RMF FM rzecznik Lewicy Łukasz Michnik, decyzja w tej sprawie zapadnie na wyjazdowym posiedzeniu klubu, które zaplanowano na 4 września.

Obowiązujący system emerytalny uzależnia prawo do emerytury od spełnienia przez ubezpieczonego warunku dotyczącego osiągnięcia odpowiedniego wieku – wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Emerytura stażowa byłaby dodatkowym uprawnieniem, dzięki któremu można byłoby przejść na emeryturę wcześniej lub kontynuować pracę, aby zwiększyć świadczenie.