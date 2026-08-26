Lewica chce zrównać wiek emerytalny. Będzie nowy projekt dotyczący emerytur stażowych

Lewica nie zamierza odpuścić tematu emerytur stażowych. Na początku 2024 roku do Sejmu trafił już projekt w tej sprawie, który przewidywał możliwość przejścia na emeryturę stażową z chwilą, gdy kobieta ma 35 lat składkowych i nieskładkowych, a mężczyzna 40 lat. Ustawa nigdy jednak nie opuściła sejmowej komisji.
Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, politycy Lewicy zamierzają po raz kolejny złożyć projekt ustawy w tej sprawie, jednak zasadniczą różnicą z poprzednią propozycją, będzie zrównanie stażu pracy dla kobiet i mężczyzn.
Nie jest jasne w tej chwili, po ilu latach zarówno kobieta i mężczyzna mogliby skorzystać z tego rozwiązania. Według nieoficjalnych informacji politykom Lewicy bliżej jest zrównania stażu do 35 lat, jednak niewykluczone, że kwestia ta zostanie w jakiś sposób wypośrodkowana (np. 37 lat dla kobiet i mężczyzn).
Jak przekazał RMF FM rzecznik Lewicy Łukasz Michnik, decyzja w tej sprawie zapadnie na wyjazdowym posiedzeniu klubu, które zaplanowano na 4 września.
Obowiązujący system emerytalny uzależnia prawo do emerytury od spełnienia przez ubezpieczonego warunku dotyczącego osiągnięcia odpowiedniego wieku – wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Emerytura stażowa byłaby dodatkowym uprawnieniem, dzięki któremu można byłoby przejść na emeryturę wcześniej lub kontynuować pracę, aby zwiększyć świadczenie.