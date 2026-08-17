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Wielkie zmiany w szkołach od 1 września. Nowe przepisy żywieniowe dla uczniów

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 sierpnia (13:42)

Rok szkolny 2026/2027 przyniesie zmiany dla uczniów. Od 1 września wchodzą w życie nowe przepisy, które mają na celu odmienić żywienie w szkołach. Ministerstwo Zdrowia reaguje na rosnący problem niewłaściwej masy ciała wśród dzieci i młodzieży, wprowadzając szczegółowe wytyczne żywieniowe.

Wielkie zmiany w szkołach od 1 września. Nowe przepisy żywieniowe dla uczniów
Nowy rok szkolny przyniesie zmiany w żywieniu w szkołach/fot. Piotr Molecki /East News
  • Nieprawidłowa masa ciała wśród dzieci wymusza nowe przepisy.
  • Od września w szkołach zmienią się zasady żywienia.
  • Co będzie mogło być sprzedawane w szkołach?
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Zmiany w szkołach w roku szkolnym 2026/2027

Głównym powodem nowelizacji, którą w pełni wprowadza rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 lutego 2026 r., stały się niepokojące statystyki. Niewłaściwą masę ciała ma obecnie aż 27 procent siedmiolatków oraz 35 procent dziewięciolatków, a 80 procent dzieci zjada stanowczo za mało warzyw i owoców – wynika ze statystyk przytoczonych przez serwis infor.pl. Te alarmujące dane spowodowały podjęcie szybkich i konkretnych kroków.

Projekt nowych wytycznych wywołał w przestrzeni publicznej ogromne poruszenie. Zgłoszono do niego łącznie aż 800 uwag – podkreślił portal. Duże emocje wzbudził zwłaszcza pomysł całkowitego zakazu sprzedaży kawy na terenie szkół. Ostatecznie jednak z niego zrezygnowano.

Nowe zasady w szkołach, które zaczną obowiązywać już od roku szkolnego 2026/2027, określają dwie kluczowe kwestie. To grupy produktów spożywczych dopuszczonych do sprzedaży dla uczniów na terenie szkół, a także wymagania i normy, jakie muszą spełniać posiłki m.in. na stołówkach.

Co będzie można kupić do jedzenia na terenie szkoły?

Zmiany od 1 września obejmą również automaty vendingowe. Jak przekazał serwis infor.pl, do sprzedaży na terenie szkół dopuszczono m.in. pieczywo (w tym bezglutenowe oraz cukiernicze i półcukiernicze), kanapki, sałatki i surówki, owoce i warzywa (również suszone), a także orzechy i nasiona. Zasadniczy warunek jest jeden: muszą to być wyłącznie zdrowe przekąski, więc bez dodatku cukrów, wszelkich substancji słodzących czy soli.

Z asortymentu do picia uczniowie będą mogli wybrać mleko (również bez laktozy), napoje roślinne, soki, przeciery (bez cukru i soli), czystą wodę oraz koktajle. Napoje szykowane na miejscu mogą mieć w składzie maksymalnie 5 g dodanego cukru w 250 ml porcji. W sprzedaży pozostają również bezcukrowe gumy oraz czekolada (minimum 70 proc. masy kakaowej) – wyliczył portal.

Zmiany na szkolnych stołówkach dotyczą jadłospisów w placówkach serwujących codziennie minimum trzy posiłki. Zgodnie z rozporządzeniem, raz w tygodniu na obiad musi pojawić się danie stworzone wyłącznie na bazie roślin strączkowych, bez dodatku produktów odzwierzęcych – wskazał infor.pl. 

Co ciekawe, zrezygnowano z zapisu o narzuconych z góry porcjach mięsa (dwa razy w tygodniu) oraz ryby (raz w tygodniu) – nowe szkolne menu dopuszcza zastępowanie ich roślinnymi alternatywami.

Placówki te nie muszą już zapewniać co najmniej dwóch porcji mleka lub przetworów mlecznych dziennie, ponieważ mogą je zastąpić wybranymi napojami roślinnymi.


Źródło: RMF24
Tagi: rok szkolny 2026/2027 stołówki szkolne
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