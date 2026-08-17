Wielkie zmiany w szkołach od 1 września. Nowe przepisy żywieniowe dla uczniów

Zmiany w szkołach w roku szkolnym 2026/2027
Głównym powodem nowelizacji, którą w pełni wprowadza rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 lutego 2026 r., stały się niepokojące statystyki. Niewłaściwą masę ciała ma obecnie aż 27 procent siedmiolatków oraz 35 procent dziewięciolatków, a 80 procent dzieci zjada stanowczo za mało warzyw i owoców – wynika ze statystyk przytoczonych przez serwis infor.pl. Te alarmujące dane spowodowały podjęcie szybkich i konkretnych kroków.
Projekt nowych wytycznych wywołał w przestrzeni publicznej ogromne poruszenie. Zgłoszono do niego łącznie aż 800 uwag – podkreślił portal. Duże emocje wzbudził zwłaszcza pomysł całkowitego zakazu sprzedaży kawy na terenie szkół. Ostatecznie jednak z niego zrezygnowano.
Nowe zasady w szkołach, które zaczną obowiązywać już od roku szkolnego 2026/2027, określają dwie kluczowe kwestie. To grupy produktów spożywczych dopuszczonych do sprzedaży dla uczniów na terenie szkół, a także wymagania i normy, jakie muszą spełniać posiłki m.in. na stołówkach.
Co będzie można kupić do jedzenia na terenie szkoły?
Zmiany od 1 września obejmą również automaty vendingowe. Jak przekazał serwis infor.pl, do sprzedaży na terenie szkół dopuszczono m.in. pieczywo (w tym bezglutenowe oraz cukiernicze i półcukiernicze), kanapki, sałatki i surówki, owoce i warzywa (również suszone), a także orzechy i nasiona. Zasadniczy warunek jest jeden: muszą to być wyłącznie zdrowe przekąski, więc bez dodatku cukrów, wszelkich substancji słodzących czy soli.
Z asortymentu do picia uczniowie będą mogli wybrać mleko (również bez laktozy), napoje roślinne, soki, przeciery (bez cukru i soli), czystą wodę oraz koktajle. Napoje szykowane na miejscu mogą mieć w składzie maksymalnie 5 g dodanego cukru w 250 ml porcji. W sprzedaży pozostają również bezcukrowe gumy oraz czekolada (minimum 70 proc. masy kakaowej) – wyliczył portal.
Zmiany na szkolnych stołówkach dotyczą jadłospisów w placówkach serwujących codziennie minimum trzy posiłki. Zgodnie z rozporządzeniem, raz w tygodniu na obiad musi pojawić się danie stworzone wyłącznie na bazie roślin strączkowych, bez dodatku produktów odzwierzęcych – wskazał infor.pl.
Co ciekawe, zrezygnowano z zapisu o narzuconych z góry porcjach mięsa (dwa razy w tygodniu) oraz ryby (raz w tygodniu) – nowe szkolne menu dopuszcza zastępowanie ich roślinnymi alternatywami.
Placówki te nie muszą już zapewniać co najmniej dwóch porcji mleka lub przetworów mlecznych dziennie, ponieważ mogą je zastąpić wybranymi napojami roślinnymi.