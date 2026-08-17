Wielkie zmiany w szkołach od 1 września. Nowe przepisy żywieniowe dla uczniów

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Rok szkolny 2026/2027 przyniesie zmiany dla uczniów. Od 1 września wchodzą w życie nowe przepisy, które mają na celu odmienić żywienie w szkołach. Ministerstwo Zdrowia reaguje na rosnący problem niewłaściwej masy ciała wśród dzieci i młodzieży, wprowadzając szczegółowe wytyczne żywieniowe.

Zmiany w szkołach w roku szkolnym 2026/2027

Głównym powodem nowelizacji, którą w pełni wprowadza rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 lutego 2026 r., stały się niepokojące statystyki. Niewłaściwą masę ciała ma obecnie aż 27 procent siedmiolatków oraz 35 procent dziewięciolatków, a 80 procent dzieci zjada stanowczo za mało warzyw i owoców – wynika ze statystyk przytoczonych przez serwis infor.pl. Te alarmujące dane spowodowały podjęcie szybkich i konkretnych kroków.

Projekt nowych wytycznych wywołał w przestrzeni publicznej ogromne poruszenie. Zgłoszono do niego łącznie aż 800 uwag – podkreślił portal. Duże emocje wzbudził zwłaszcza pomysł całkowitego zakazu sprzedaży kawy na terenie szkół. Ostatecznie jednak z niego zrezygnowano.

Nowe zasady w szkołach, które zaczną obowiązywać już od roku szkolnego 2026/2027, określają dwie kluczowe kwestie. To grupy produktów spożywczych dopuszczonych do sprzedaży dla uczniów na terenie szkół, a także wymagania i normy, jakie muszą spełniać posiłki m.in. na stołówkach.

Nawet 1200 zł na ucznia. Te trzy świadczenia to duże wsparcie na powrót do szkoły Z początkiem roku szkolnego 2026/2027 na rodziców uczniów czeka dodatkowe wsparcie finansowe. W grę wchodzi nawet 1200 zł na dziecko. Kwota ta to suma pieniędzy z trzech programów: Dobry Start, 800 plus i specjalnego dodatku. Sprawdź, komu…

Co będzie można kupić do jedzenia na terenie szkoły?

Zmiany od 1 września obejmą również automaty vendingowe. Jak przekazał serwis infor.pl, do sprzedaży na terenie szkół dopuszczono m.in. pieczywo (w tym bezglutenowe oraz cukiernicze i półcukiernicze), kanapki, sałatki i surówki, owoce i warzywa (również suszone), a także orzechy i nasiona. Zasadniczy warunek jest jeden: muszą to być wyłącznie zdrowe przekąski, więc bez dodatku cukrów, wszelkich substancji słodzących czy soli.

Z asortymentu do picia uczniowie będą mogli wybrać mleko (również bez laktozy), napoje roślinne, soki, przeciery (bez cukru i soli), czystą wodę oraz koktajle. Napoje szykowane na miejscu mogą mieć w składzie maksymalnie 5 g dodanego cukru w 250 ml porcji. W sprzedaży pozostają również bezcukrowe gumy oraz czekolada (minimum 70 proc. masy kakaowej) – wyliczył portal.

Zmiany na szkolnych stołówkach dotyczą jadłospisów w placówkach serwujących codziennie minimum trzy posiłki. Zgodnie z rozporządzeniem, raz w tygodniu na obiad musi pojawić się danie stworzone wyłącznie na bazie roślin strączkowych, bez dodatku produktów odzwierzęcych – wskazał infor.pl.

Co ciekawe, zrezygnowano z zapisu o narzuconych z góry porcjach mięsa (dwa razy w tygodniu) oraz ryby (raz w tygodniu) – nowe szkolne menu dopuszcza zastępowanie ich roślinnymi alternatywami.

Placówki te nie muszą już zapewniać co najmniej dwóch porcji mleka lub przetworów mlecznych dziennie, ponieważ mogą je zastąpić wybranymi napojami roślinnymi.