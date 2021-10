"Nie sądziłem, że takie postawy po­jawią się w takim nasileniu i tak szybko po naszym rozstaniu z ko­munizmem. Minęły raptem trzy dekady, a już słyszymy żądania, by polski rząd został de facto skasowany i by zajęli się nami inni. My zaś będziemy się im podlizywać i grzać ich blaskiem" – stwierdził w rozmowie z tygodnikiem "Sieci" europoseł Prawa i Sprawiedliwości, prof. Ryszard Legutko. "Dla części polskich elit Unia to upragniony, zewnętrzny suweren, który ucieleś­nia postęp, dobrobyt, cywilizację, oświecenie i Zachód" – dodał.

