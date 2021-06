​Wysłuchanie Polski w związku z łamaniem zasad praworządności w ramach art. 7 Traktatu Unii Europejskiej odbędzie 22 czerwca - dowiedziała się korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon. Mimo protestów przedstawiciela Polski na dzisiejszym posiedzeniu ambasadorów krajów UE wpisano ten punkt do agendy najbliższego posiedzenia unijnych ministrów do spraw europejskich.

/ Pixabay

Będzie to pierwsze od 2018 r. formalne wysłuchanie w związku z łamaniem przez Polskę zasad państwa prawa. Do tej pory odbyły się trzy takie wysłuchania. Wówczas były one bardzo szczegółowe i trwały około 3 godzin.

"Zdecydowanie sprzeciwiam się kolejnemu wysłuchaniu" - próbował dzisiaj oponować według unijnych źródeł ambasador Polski przy UE Andrzej Sadoś. Argumentował, że Warszawa już odpowiedziała "na wszystkie pytania", a kolejne przesłuchanie będzie dublować toczące się w Trybunale Sprawiedliwości UE (TSUE) sprawy dotyczące sądownictwa.

Przewodnicząca w tym półroczu w UE Portugalia już jednak w zeszłym miesiącu zdecydowanie zapowiedziała, że zamierza zorganizować w czerwcu wysłuchania Polski i Węgier.

"Sytuacja praworządności w Polsce uległa pogorszeniu"

Ostatni raz kwestia praworządności w Polsce była formalnie poruszona na ministerialnym spotkaniu w grudniu 2019 roku, gdy odbyło się wysłuchanie Węgier, a Komisja Europejska przedstawiła sytuację w Polsce. W kontynuowaniu procedury przeszkodziła między innymi pandemia koronawirusa. Planowane przez kolejne prezydencje dyskusje o sytuacji w Polsce nie dochodziły do skutku, gdyż nie mogły odbywać się formalne, fizyczne posiedzenia unijnych ministrów ds. europejskich.

Ostatnio nie podejmowano także tego tematu ze względu na konieczność ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Po prostu nikt nie chciał dodatkowych napięć. Teraz, jak powiedział RMF FM unijny dyplomata, "czas najwyższy by wrócić do sprawy, bo sytuacja praworządności w Polsce uległa pogorszeniu".