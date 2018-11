Braki kadrowe i kontuzje - to główne problemy piłkarskiej reprezentacji Polski która dziś rozpoczęła zgrupowanie w Sopocie przed towarzyskim meczem z Czechami i spotkaniem w Lidze Narodów z Portugalią. Selekcjoner Jerzy Brzęczek i kapitan Robert Lewandowski spotkali się z dziennikarzami, by opowiedzieć jak wygląda sytuacja kadrowa przed nadchodzącymi spotkaniami.

Sporo zawodników Jerzego Brzęczka ma problemy zdrowotne / Adam Warżawa / PAP

Sporo pytań dotyczyło personaliów naszej reprezentacji i stanu zdrowia zawodników. Selekcjoner tłumaczył się z powołań i tego dlaczego w kadrze nie pojawił się Maciej Rybus, który grał ostatnim w ligowym meczu.

Maciek wystąpił, co było dla nas dużym zaskoczeniem. Cieszę się, że wystąpił. Rozmawialiśmy z nim po meczu. Grał na środkach przeciwbólowych, na zastrzykach - to ryzyko jakie podjął sztab szkoleniowy Lokomotivu - opowiadał selekcjoner. Trener potwierdził też, że z powodu kontuzji pachwiny w obu spotkaniach zabraknie Kamila Glika z AS Monaco.

Kamil jest bardzo doświadczonym piłkarzem, więc to strata ze względów sportowych, ale i osobowościowych. Jednocześnie to szansa dla innych zawodników. Nieszczęście jednego może być szczęściem drugiego - przyznał Brzęczek.

Dodatkowo na problem z kolanem narzeka też Robert Lewandowski. Dowiedzieliśmy się również, że w czwartkowym towarzyskim spotkaniu z Czechami w bramce pojawi się Łukasz Skorupski.



Trener zdradził też, na czym skupią się piłkarze podczas zgrupowania. Zawodnicy mają się zająć przede wszystkim pracą nad taktyką, w mniejszym stopniu nad treningami siłowymi.



Z Czechami biało-czerwoni zagrają towarzysko w czwartek w Gdańsku, a pięć dni później w Guimaraes pojedynkiem z Portugalią zakończą udział w pierwszej edycji Ligi Narodów UEFA.





Skład reprezentacji Polski na mecze z Czechami i Portugalią

Bramkarze: Łukasz Fabiański, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny



Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Kamil Glik, Artur Jędrzejczyk, Marcin Kamiński, Tomasz Kędziora, Rafał Pietrzak, Hubert Matynia, Paweł Olkowski



Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski, Przemysław Frankowski, Jacek Góralski, Kamil Grosicki, Damian Kądzior, Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak, Damian Szymański, Piotr Zieliński,



Napastnicy: Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek, Adam Buksa



(nm)