Jest śledztwo w sprawie sędziego Tomasza Szmydta, który uciekł na Białoruś i poprosił tam o azyl polityczny - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Taką decyzję podjęła Prokuratura Krajowa po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego.

Podstawą śledztwa są przepisy Kodeksu karnego mówiące o szpiegostwie. W przypadku Tomasza Szmydta chodzi konkretnie o §2 art. 130 - "Kto, biorąc udział w działalności obcego wywiadu albo działając na jego rzecz, udziela temu wywiadowi wiadomości, której przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności".

Decyzja Prokuratury Krajowej została podjęta po postępowaniu sprawdzającym. Śledczy nie podają żadnych szczegółów.

Służby badają związki sędziego ze środowiskiem kiboli

Jak wcześniej informowaliśmy, służby specjalne badają związki sędziego Szmydta ze środowiskiem kiboli. Chodzi m.in. o to, czy brał on udział w inspirowaniu wpływowych pseudokibiców do podgrzewania nastrojów antyukraińskich.

Służby sprawdzają także, czy sędzia Szmydt miał jakiekolwiek powiązania z Polakami, którzy w Wilnie mieli brutalnie napaść na rosyjskiego opozycjonistę Leonida Wołkowa . Jeden z nich - Maksymilian K. - to zagorzały kibol Legii.

"Dla mocodawców nie ma znaczenia, czy to będzie agent w todze czy w tęczowej fladze"

Siewiera o sprawie sędziego Szmydta: Dajemy się rozgrywać

W Porannej rozmowie w RMF FM szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera mówił o tym, jakie konsekwencje może mieć w przyszłości obecna działalność medialna Tomasza Szmydta. Jego zdaniem sędzia może być przygotowywany do pełnienia funkcji "pseudoopozycjonisty".

Na pewno Szmydt pracował z białoruskimi służbami specjalnymi. W pewnym momencie do gry weszły służby Federacji Rosyjskiej - dodał gość Roberta Mazurka. Jak podkreślał, dowodzi tego m.in. występ sędziego u czołowego rosyjskiego propagandysty - Władimira Sołowiowa.

Fatalnie radzimy sobie z nawigowaniem w obszarze wojny kognitywnej. Dajemy się rozgrywać. Daliśmy się rozgrywać na barierze ws. uchodźców i dajemy się dzisiaj rozgrywać w debacie politycznej, kto jest odpowiedzialny za to, że pan Szmydt wyjechał na Białoruś i występuje u Sołowiowa - tłumaczył w Porannej rozmowie w RMF FM Jacek Siewiera.

Dla mocodawców agentury nie ma znaczenia, czy to będzie agent w todze czy w tęczowej fladze, naciągniętej na głowę lub inne części ciała. Ważnym jest, by podgrzewał temperaturę sporu politycznego w Polsce. Granie na najbardziej skrajne flanki jest zawsze w interesie naszych przeciwników - zauważył szef BBN-u.

