Przed Marszem Niepodległości nie wpuszczono do Polski osób propagujących totalitaryzmy - powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Straż Graniczna otrzymała od ABW listę ok. 400 ekstremistów; wielu nie wpuszczono do Polski.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński / Radek Pietruszka / PAP



Podsumowując działania służb związane ze Świętem Niepodległości Brudziński powiedział, że "nie wpuszczono do Polski osób wskazanych przez służby jako propagujące różnego rodzaju totalitaryzmy, nie tylko nazizm, ale i inne zakazane w Polsce totalitaryzm, takie jak komunistyczny".



Jak tłumaczył minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński, podstawowym celem postawionym służbom specjalnym było "zidentyfikowanie osób i środowisk, które mogłyby stanowić zagrożenie dla godnego i pokojowego charakteru imprez i zgromadzeń które w ramach święta niepodległości były organizowane legalnie w kraju".



służby specjalne zidentyfikowały ok. stu osób, obywateli polskich, których jedynym celem było wywołanie zamieszek - powiedział Kamiński. Jak dodał, niektóre zostały zatrzymane, a w przypadku innych "służby uzyskały pewność, że osoby te zrezygnują z przyjazdu do Warszawy". Przeprowadzono kilkadziesiąt rewizji w mieszkaniach osób podejrzewanych o działalność neonazistowską. U kilku ujawniono materiały o charakterze noenazistowskim, co zgłoszono prokuraturze.



Monitorowaliśmy również bardzo aktywnie działalność zagranicznych grup ekstremistycznych, których członkowie deklarowali przyjazd do naszego kraju - ujawnił Kamiński. Poinformował, że zidentyfikowano kilkanaście grup z kilkunastu państw, w większości UE. W wyniku działań ABW, Straży Granicznej przekazano listę ok. 400 osób, z których - "w wyniku podjętych działań - zdecydowana większość nie dotarła".

Mariusz Kamiński na konferencji prasowej / Radek Pietruszka / PAP

Brudziński: Marsz okazał się świętem radości i patriotyzmu



Uroczystości wyjątkowe w dziejach naszego narodu, naszego państwa i w życiu naszego pokolenia, jakimi była 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, przebiegły w atmosferze rzeczywiście radosnego świętowania, były bezpieczne - ocenił szef MSWiA Joachim Brudziński. Jak zawsze przy tego typu okazjach miały miejsce również zdarzenia, które miejsca mieć nie powinny. Były wydarzenia, które kwalifikują się do postępowań karnych, wykroczeń - dodał.



"Jeżeli chodzi o Warszawę, uczestniczących w tych uroczystościach było ponad 250 tys. Polaków" - przekazał Brudziński. Potwierdził tym samym wcześniejsze szacunki. W jego ocenie, była to "największa tego typu manifestacja w dziejach Warszawy", a porównywalne pod względem skali były jedynie zgromadzenia zabezpieczane przy okazji wizyt papieskich.



Szef MSWiA podkreślił też, że marsz "w dużej mierze" był pokojowy. Dodał, że doszło do nielicznych "marginalnych i godnych potępienia" incydentów. Marsz okazał się świętem radości i patriotyzmu. Niezależnie od tego, jak bardzo przedstawiciele niektórych mediów będą doszukiwali się różnych bezeceństw i rzeczy strasznych i okrutnych, to trzeba powiedzieć wyraźnie: te uroczystości były uroczystościami bezpiecznymi i godnymi - oświadczył.

Szef KGP o incydentach

Komendant Główny Policji gen. Jarosław Szymczyk / Radek Pietruszka / PAP





Z tych tysiąca zgromadzeń, imprez, różnego rodzaju spotkań i uroczystości, w dwóch mieliśmy pewne incydenty - zaznaczył na konferencji Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk. Incydenty, o których mówił, miały miejsce podczas marszów, które przeszły w ulicami Warszawy oraz Wrocławia.

Podczas Biało-Czerwonego Marszu "Dla Ciebie Polsko", w którym uczestniczyło 250 tys. osób - w tym prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki - policja odnotowała sześć różnego rodzaju zdarzeń. Wśród nich komendant policji wymienił: uszkodzenie lusterek w ośmiu pojazdach zaparkowanych przy jednej z ulic oraz drobne zniszczenie elewacji jednego ze sklepów.

Policja zatrzymała również dwóch sprawców pobicia, osobę, która zniszczyła telefon jednej z uczestniczek marszu oraz osoby, które zaatakowały operatora kamery jednej ze stacji telewizyjnych (operator nie zdecydował się na złożenie wniosku o ściganie sprawcy). W kierunku uczestników kontrzgromadzenia odbywającego się na placu Wisłockiego zostały również rzucone w pewnym momencie petardy i race - komendant zapewnił jednak, że nikt nie został ranny.

Komendant Szymczyk wspomniał również o dwóch incydentach ujawnionych po marszu w internecie - podpaleniu flagi Unii Europejskiej oraz znieważeniu reporterki jednej z gazet.

Założyliśmy z góry, że jeśli chodzi o używanie materiałów pirotechnicznych, jeśli nie będzie stanowiło bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników - będziemy koncentrować się na zbieraniu materiału filmowego i na bazie tego materiału filmowego będziemy ustalać sprawców - tłumaczył Szymczyk.

Po warszawskim marszu wylegitymowano łącznie 93 osoby.

Podsumowując Marszu Polski Niepodległej zorganizowany przez narodowców we Wrocławiu, Szymczyk podał, że podczas konfrontacji z uczestnikami kontrzgromadzenia, ranni zostali dwaj uczestnicy kontrzgromadzenia oraz jeden policjant.



