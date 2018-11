"O zmianach w rządzie na pewno będzie informował premier, gdyby do nich miało dojść. One muszą nastąpić” – stwierdził w TVN24 szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. "Nie znam dokładnej daty. Decyzja nie zapadła, to decyzja kierownictwa PiS, w tym premiera" - dodał.

