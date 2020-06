Władze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odcinają się od bulwersującej wypowiedzi posła PiS Przemysława Czarnka, który przed dwoma dniami publicznie stwierdził, że osoby LGBT "nie są równe ludziom normalnym". W wydanym dzisiaj oficjalnym oświadczeniu lubelskiej uczelni czytamy m.in., że jej władze "stanowczo podkreślają, że nie podzielają powyższego stanowiska i nie utożsamiają się z nim".

Poseł PiS Przemysław Czarnek w Sejmie / Radek Pietruszka / PAP

Opinię, która wywołała falę oburzenia i jest wciąż szeroko komentowana, Przemysław Czarnek wygłosił w sobotę na antenie TVP Info.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości stwierdził wówczas: "Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem, brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy o jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym. I skończmy z tą dyskusją".

Dzisiaj od głośnej wypowiedzi Przemysława Czarnka odcięły się władze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którego poseł - doktor habilitowany nauk prawnych - jest adiunktem.

"W związku z wypowiedzią dra hab. Przemysława Czarnka, dotyczącą równości między ludźmi, uprzejmie informuję, że nie była ona związana z jego działalnością akademicką i w żaden sposób nie może być utożsamiana ze stanowiskiem uczelni. Władze KUL nie komentują wypowiedzi politycznych, jednak z uwagi na jej treść stanowczo podkreślają, że nie podzielają powyższego stanowiska i nie utożsamiają się z nim" - czytamy w opublikowanym na stronach uczelni oświadczeniu podpisanym przez rzeczniczkę prasową KUL Lidię Jaskułę.

Jaskuła podkreśla w oświadczeniu, że "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pozostaje wierny nauczaniu Kościoła katolickiego, który wskazuje, że wszyscy ludzie mają tę samą naturę i cieszą się równą godnością".

Następnie zaś rzeczniczka cytuje zapis Katechizmu Kościoła Katolickiego, odwołujący się również do Soboru Watykańskiego II: "Równość między ludźmi w sposób istotny dotyczy ich godności osobistej i praw z niej wypływających: ‘Należy (...) przezwyciężać (...) wszelką formę dyskryminacji odnośnie do podstawowych praw osoby ludzkiej, czy to (...) ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pozycję społeczną, język lub religię, ponieważ sprzeciwia się ona zamysłowi Bożemu’".

Na koniec rzeczniczka prasowa lubelskiej uczelni informuje o wpłynięciu do władz KUL "wniosków formalnych" dot. bulwersujących słów posła PiS.

"Z uwagi na fakt, że otrzymaliśmy wnioski formalne dotyczące przywoływanej wypowiedzi dra hab. Przemysława Czarnka, Rektor KUL skierował je do rzecznika dyscyplinarnego" - czytamy w oświadczeniu.

Przemysław Czarnek odpowiada na Twitterze na "nagonkę i manipulowanie" jego wypowiedzią

Sam poseł odniósł się do swoich głośnych słów w niedzielnym poście na Twitterze. Pisał o "nagonce", "manipulowaniu" jego wypowiedzią i wyrywaniu jej z kontekstu.

"W odpowiedzi na dzisiejszą nagonkę i manipulowanie moją wypowiedzią podkreślam po raz kolejny za Konstytucją RP: Wszyscy bez wyjątku są równi wobec prawa i w godności. Nie zmienia to faktu, że nie może być najmniejszej zgody i akceptacji dla zachowań demoralizujących, deprawujących na ulicach miast, takich jak na prezentowanym zdjęciu z LA, do którego odnosiłem moją wczorajszą wypowiedź. Dlatego odcinam się od wszystkich manipulacji dotyczących mojej wypowiedzi i żądam zaprzestania jej zniekształcenia i wyrywania z kontekstu. Jest mi przykro, że w ten sposób celowo przypisuje mi się intencje, których nigdy nie miałem" - oświadczył Przemysław Czarnek.

Seria tweetów posła PiS Przemysława Czarnka poświęcona jego sobotniej wypowiedzi o LGBT / Oficjalny profil Przemysława Czarnka / Twitter