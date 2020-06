Unijna komisarz odpowiedzialna za kwestie praworządności Vera Jourova, grozi wstrzymaniem finansowania unijnych projektów w regionach, które ogłosiły się tzw. strefami wolnymi od LGBT - donosi nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginion.

Vera Jourova / Francisco Seco / POOL / PAP/EPA

Podczas posiedzenia komisji do spraw równości obywatelskich Parlamentu Europejskiego Jourova mówiła o pięciu regionach południowo-wschodniej Polski, które ogłosiły się strefami wolnymi od LGBT.

Unijna komisarz nazwała to oburzającym i powiedziała, że nie może uwierzyć, że takie rzeczy dzieją się w Unii Europejskiej.

Nie możemy finansować projektów w miastach, które łamią podstawowe wartości takie jak równość obywateli, co jest zapisane nie tylko w unijnym prawie, ale i w polskiej konstytucji - mówiła.

Komisarz zdeprymowana słowami prezydenta Duda

Jourova skrytykowała także Andrzeja Dudę mówiąc, że jest zażenowana porównaniem LGBT do komunizmu. Zapowiedziała, że Komisja Europejska będzie śledziła sytuacje mniejszości w krajach Unii Europejskiej.





Prawa mniejszości seksualnych jednym z głównych tematów kampaniii

Prezydent Andrzej Duda w ubiegłym tygodniu podpisał zobowiązanie "Karta rodziny". To zbiór zasad, którymi - jak zadeklarował - będzie się kierował, podejmując decyzje o podpisywaniu ustaw uchwalanych przez parlament. Karta zobowiązuje prezydenta do utrzymania wszystkich prorodzinnych programów, które zostały wprowadzone podczas prezydentury Dudy, i dbanie o ich rozwój.



W zapisach znalazła się deklaracja o wsparciu finansowym dla rodzin, która gwarantuje kontynuację świadczeń "Rodzina 500 plus", "Dobry start" i "Mama plus". Deklaruje również wprowadzenie nowych programów wsparcia, w tym m.in. bonu wakacyjnego na każde dziecko w wysokości 500 zł i objęcie szczególną opieką rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami.



Podpisując dokument, prezydent zobowiązał się do obrony instytucji małżeństwa i tworzenia dobrych warunków do wychowywania dzieci, tym samym deklarując brak zgody na adopcję dzieci przez pary homoseksualne. W karcie zaznaczono również, że zgodnie z zapisami konstytucji małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. "Karta rodziny" przewiduje też ochronę dzieci przed ideologią LGBT. W dokumencie znalazły się zapisy dotyczące zakazu propagowania tej ideologii w instytucjach publicznych.



W kolejnych dniach w mediach usłyszeliśmy serię wypowiedzi polityków Zjednoczonej Prawicy odnoszących się do tematyki LGBT.



W sobotę prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Brzegu powiedział, że "próbuje się nam wmówić, że LGBT to ludzie. A to jest po prostu ideologia". Najlepszym dowodem na to, że jest to ideologia, jest to, że część osób, które mają preferencje homoseksualne, nie utożsamia się z tym ruchem i ideologią - dodał.



Wskazał też, że przez cały okres komunizmu w szkołach dzieciom wciskano komunistyczną ideologię, a dzisiaj próbuje się wciskać inną ideologię. To jest taki neobolszewizm - ocenił.



Z kolei poseł PiS Przemysław Czarnek w TVP Info powiedział: Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem, brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka, czy o jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy z tą dyskusją.