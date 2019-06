Z powodu wysokich temperatur, które panują od kilku dni w Krakowie, miasto podjęło decyzje o zamknięciu postoju dla dorożek na Rynku Głównym. Dorożkarze mogą korzystać z innych miejsc.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Postój na Rynku Głównym jest zamknięty w godzinach 11-18 do odwołania.

Dorożkarze mogą korzystać z postojów na Plantach, na ulicy Podzamcze, oraz na Mikołajskiej przy Bazylice Mariackiej.

Dodatkowo dorożkarze mają obowiązek śledzić komunikaty miasta i alerty wydawane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Upalna środa

We wszystkich województwach obowiązuje w środę drugi stopień zagrożenia w związku z panującymi w Polsce upałami - alarmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alertem pierwszego stopnia objęte są południowe powiaty w Sudetach, a zagrożeń nie przewiduje się w rejonie Karpat.

Ostrzeżenia drugiego stopnia wydane przez IMGW ważne są do godzin wieczornych. Podobnie ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w południowych powiatach Dolnego Śląska. Bez zagrożenia pozostają południowe powiaty Śląska, Małopolski i Podkarpacia.



Jak informuje IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem oznacza, że może stanowić on zagrożenie dla zdrowia i życia. Spodziewane są również zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana jest duża ostrożność oraz śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. "Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych" - apeluje Instytut.