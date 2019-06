We wszystkich województwach obowiązuje w środę drugi stopień zagrożenia w związku z panującymi w Polsce upałami - alarmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alertem pierwszego stopnia objęte są południowe powiaty w Sudetach, a zagrożeń nie przewiduje się w rejonie Karpat.

Fontanna w Lublinie / Wojtek Jargiło / PAP

Ostrzeżenia drugiego stopnia wydane przez IMGW ważne są do godzin wieczornych. Podobnie ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w południowych powiatach Dolnego Śląska. Bez zagrożenia pozostają południowe powiaty Śląska, Małopolski i Podkarpacia.



Jak informuje IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem oznacza, że może stanowić on zagrożenie dla zdrowia i życia. Spodziewane są również zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana jest duża ostrożność oraz śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. "Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych" - apeluje Instytut.



Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca od kilku dni, by w związku z upałami ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody, nie wychodzić - jeśli nie ma takiej potrzeby - z domu oraz unikać wysiłku fizycznego i picia alkoholu, który odwadnia organizm. Należy też pamiętać o noszeniu nakrycia głowy.



Podczas upałów nie można zostawiać dzieci w zamkniętym samochodzie. W razie wystąpienia objawów przegrzania organizmu - przyspieszonego oddechu, temperatury, nudności, zawrotów głowy lub dreszczy należy szukać pomocy, dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999. Bez opieki w autach nie powinno się zostawiać również zwierząt.