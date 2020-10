"Bycie czyjąś przybudówką kompletnie nas nie interesuje" - stwierdził lider Polskiego Stronnictwa Ludowego zapytany przez "Dziennik Gazetę Prawną" o to, czy jego partia mofłaby wejść do rządu Zjednoczonej Prawicy. "Zwłaszcza w sytuacji, w której PiS forsuje ustawę mogącą doprowadzić do zaorania polskiej wsi. Nie można tego firmować" - podkreślił.

