"Dyskusja o maseczkach jest niezbyt potrzebna w tym momencie. (..) Jedni sobie postawili za punkt honoru, żeby drugich zmusić (do noszenia maseczki - przyp. red.), a drudzy postawili sobie za punkt honoru, żeby nie dać się zmusić" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Konfederacji Artur Dziambor pytany o posłów Konfederacji, którzy wczoraj podczas obrad w Sejmie występowali bez maseczek ochronnych.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Artur Dziambor o Covid-19: To bardzo groźna choroba dla tych, którzy ją złapią

Czy zdaniem polityka nie ma epidemii koronawirusa? To nie jest zupełnie niegroźna alergia. Nigdy tak nie powiedziałem. Uważam, że to jest bardzo groźna choroba dla tych, którzy ją złapią - stwierdził Artur Dziambor.

Nasz gość odpowiadał też na pytania o ustawę o ochronie zwierząt.

Żona nie ma futra i uważa, że to obrzydliwa sprawa nosić coś takiego. (...) Wspieram żonę i mówiłem na mównicy sejmowej, że nie powinno być w sprzedaży futer i że można doprowadzić do tego metodami rynkowymi - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Konfereracji dodając: Natomiast to, co robi rząd, to jest zamykanie branży sztucznie, ustawą.