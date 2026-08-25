Koreańskie czołgi już w Polsce. „To ważny krok”

RMF24

Do Polski dotarło pierwsze 28 koreańskich czołgów K2, zamówionych w ramach drugiej umowy wykonawczej podpisanej w ubiegłym roku z Koreą Południową. Zasilą one 16. Dywizję Zmechanizowaną.

„W Polsce są już pierwsze koreańskie czołgi z podpisanego 1 sierpnia 2025 r. kontraktu na nowe K2 i K2PL” - napisał na portalu X minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, trafią one do 16. Dywizji Zmechanizowanej.

Szef MON zapowiedział też, że „w kolejnych partiach pojawią się czołgi w wersji K2PL, a więc wyprodukowane w części z polskich podzespołów”.

To ważny krok zwiększający możliwości produkcyjne naszego przemysłu i konsekwentne wzmacnianie bezpieczeństwa Polski - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Podpisana w sierpniu ub.r. umowa zakłada dostawy 116 czołgów w konfiguracji K2GF w latach 2026-28 i 64 czołgów w konfiguracji K2PL w latach 2028-30. Ponadto obejmuje dostawy 81 wozów towarzyszących, które mają zostać wyprodukowane w Polsce: 31 wozów zabezpieczenia technicznego, 25 wozów inżynieryjnych i 25 mostów towarzyszących.

Pierwsza umowa na dostawę do Polski 180 wyprodukowanych w Korei czołgów K2 została podpisana w lipcu 2022 r., za rządów PiS-u.