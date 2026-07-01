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Ranking pięciu najbardziej zaskakujących nadużyć, jakich dopuścili się Polacy na L4, opublikowali eksperci z Conperio, największej na polskim rynku firmy konsultingowej specjalizującej się w problematyce absencji chorobowej. Od lat utrzymuje się trend: sezon wakacyjny to wzrost liczby nieprawidłowo wykorzystywanych zwolnień lekarskich. Często L4 brane są bezpośrednio przed lub po urlopie wypoczynkowym.

Sezon urlopowy to czas wzmożonych kontroli zwolnień lekarskich. Najnowsze dane pokazują, że aż 36 proc. wakacyjnych kontroli L4 kończy się wykryciem nieprawidłowości. Eksperci ujawnili najbardziej szokujące przypadki z lata 2025.

L4 to nie dodatkowy urlop. Co grozi za nadużycia?

Eksperci podkreślają, że nie każda aktywność podczas L4 jest zakazana. Kluczowe są zalecenia, które dostaliśmy od lekarza oraz cel zwolnienia. Trzeba jednak pamiętać, że to na pracowniku spoczywa obowiązek udowodnienia, że jego zachowanie nie utrudniało leczenia.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości grozi utrata prawa do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia.

TOP 5 najbardziej zaskakujących przypadków z wakacyjnych kontroli L4

5. „Trudny okres w życiu i jedno piwo na odstresowanie”

Jak informują eksperci z Conperio, jedna z wakacyjnych kontroli zakończyła się nietypowym wyjaśnieniem. Pracownik na zwolnieniu został zastany podczas spożywania alkoholu. Tłumaczył, że przeżywa trudny okres w życiu i „musiał się napić piwa, żeby odreagować stres”.

Należy pamiętać, że spożywanie alkoholu jest sprzeczne z celem L4, czyli powrotem do zdrowia, ponieważ utrudnia proces leczenia i rekonwalescencji.

Jeśli podczas kontroli zostanie stwierdzone, że zachowanie pracownika było niezgodne z celem zwolnienia, konsekwencją jest utrata prawa do zasiłku chorobowego za cały okres objęty L4.

4. Fotograf na zwolnieniu. Klientów szukał w mediach społecznościowych

Podczas jednej z kontroli okazało się, że osoba przebywająca na L4 aktywnie promowała swoją działalność fotograficzną. Publikowała reklamy usług, zachęcała do rezerwacji terminów i pozyskiwała nowych klientów.

Eksperci przypominają, że wykonywanie czynności zmierzających do osiągania przychodów może zostać uznane za pracę zarobkową, nawet jeśli sama usługa nie została jeszcze wykonana.

3. Remont domu zamiast odpoczynku

Remont, malowanie ogrodzenia, prace ogrodowe – takie aktywności regularnie pojawiają się podczas kontroli. Jeśli pracownik deklaruje niezdolność do pracy, a wykonuje ciężkie prace fizyczne, trudno mówić o realizacji celu zwolnienia.

2. Chory, ale gotowy do rywalizacji

Udział w zawodach sportowo-pożarnicznych w czasie L4? To również przykład wzięty z życia. Eksperci podkreślają jednak, że udział w wymagających fizycznie konkurencjach trudno uznać za element leczenia.

1. L4 w jednej firmie, praca w drugiej

To zdecydowanie najpoważniejsza z nieprawidłowości. Jedna z osób, u której przeprowadzono kontrolę, na zwolnieniu lekarskim wykonywała pracę w wypożyczalni rowerów i rowerów elektrycznych.

Obowiązujące przepisy mówią jasno, że wykonywanie pracy zarobkowej podczas L4 może skutkować utratą prawa do zasiłku chorobowego za cały okres objęty zwolnieniem.