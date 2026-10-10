Kolejny alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. „Sytuacja jest monitorowana”

RMF24

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W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w nocy do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia trafił alert RCB. To już kolejny taki przypadek w ostatnich tygodniach. Rano ostrzeżenie zostało odwołane.

UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów - tak brzmi treść alertu, rozesłanego przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Przed godziną 7 rano RCB rozesłało kolejne SMS-y, tym razem z odwołaniem alertu.

UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski - wyjaśniono w wiadomościach.



Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.