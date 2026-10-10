Kolejny alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. „Sytuacja jest monitorowana”

UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów - tak brzmi treść alertu, rozesłanego przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Przed godziną 7 rano RCB rozesłało kolejne SMS-y, tym razem z odwołaniem alertu.
UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski - wyjaśniono w wiadomościach.
Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.