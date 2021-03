Nawet kilkadziesiąt metrów głębokości może mieć zapadlisko na terenach dawnej kopalni w wielkopolskim Wapnie - wynika z raportu geologów. Okoliczni mieszkańcy nie zostaną jednak ewakuowani.

Widok z drona na zapalisko / www.pgi.gov.pl/ /

Na razie według zaleceń urzędu górniczego cały teren, na którym znajdowały się wyrobiska gipsowe, ma zostać szczelnie ogrodzony. Jakiekolwiek dalsze działania związane z umocnieniem nieczynnych szybów będą możliwe dopiero po ustabilizowaniu się skarp powstałego w weekend zapadliska.

Wideo youtube

Jak wynika z badań geologów i górników, pobliskie budynki nie są zagrożone. Niewykluczone jednak, że do podobnych zjawisk w Wapnie będzie jeszcze dochodziło.

Po analizie danych okazało się, że grunt w miejscu dawnych wyrobisk zapada się ok. 8 mm rocznie. Tam, gdzie dociera woda z opadów i roztopów dochodzi też jednak do wymywania pozostałości złóż gipsu i soli i to dlatego - jak informują geolodzy - na części terenu ziemia może zapadać się nawet na głębokość kilkudziesięciu metrów.

Zapadlisko w Wapnie / www.pgi.gov.pl/ /

Zapadlisko w Wapnie / www.pgi.gov.pl/ /