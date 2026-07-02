RMF24

Kieszonkowe dla dzieci w Polsce osiąga coraz wyższe kwoty, a sposób przekazywania pieniędzy zmienia się. Według najnowszych badań, najpopularniejszą kwotą, którą rodzice przekazują swoim dzieciom miesięcznie jest… ponad 300 złotych.

Współczesne kieszonkowe dla dzieci to już nie tylko symboliczne drobniaki. Najnowsze badania marki Blik pokazują, że aż 37 procent rodziców deklaruje, iż ich pociechy otrzymują miesięcznie ponad 300 złotych.

Co ciekawe, to właśnie w mniejszych miastach dzieci mogą liczyć na najwyższe kieszonkowe – w miejscowościach do 50 tysięcy mieszkańców aż 47 procent rodziców przyznaje, że przekazuje swoim dzieciom ponad 300 zł miesięcznie. W największych metropoliach taką kwotę deklaruje 21 procent badanych, a najczęściej spotykany tam przedział to 101–200 zł.

Wysokość kieszonkowego zależy nie tylko od miejsca zamieszkania, ale także od wieku dziecka. Najmłodsi, w wieku od 7 do 10 lat, najczęściej otrzymują od 51 do 100 zł miesięcznie. Sytuacja zmienia się diametralnie po 15. roku życia – aż 46 procent nastolatków w wieku 15–18 lat dostaje powyżej 300 zł, a wśród młodych dorosłych ten odsetek rośnie do 75 procent.

Zmieniają się także sposoby przekazywania kieszonkowego. Tradycyjna gotówka oraz przelew na konto powoli tracą na popularności – obecnie wybiera je odpowiednio 25 i 21 procent rodziców. Największym zainteresowaniem cieszy się szybki przelew na telefon, na który decyduje się już 26 procent opiekunów. Wśród najmłodszych dzieci (7–10 lat) wciąż dominuje gotówka, jednak w grupie powyżej 15. roku życia aż 73 procent rodziców wskazuje przelew na telefon jako najczęstszą metodę przekazywania pieniędzy.

Na co dzieci wydają kieszonkowe?

Dzieci pieniądze najczęściej przeznaczają na spotkania i wspólne wyjścia z rówieśnikami (28 procent), słodycze i przekąski (19 procent) oraz odkładają na większy zakup (11 procent).

Warto zwrócić uwagę na wpływ presji rówieśniczej – ponad dwie trzecie rodziców przyznaje, że ich dzieci prosiły o zakup jakiejś rzeczy lub opłacenie aktywności tylko dlatego, że korzystali z nich znajomi.