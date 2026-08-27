Kiedy zostaną wznowione szczepienia covidowe? Ustalenia RMF FM

RMF24

Po 10 września wznowione zostaną szczepienia przeciwko koronawirusowi w Polsce - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Chodzi o nowy, zaktualizowany preparat, który jesienią będzie podawany bezpłatnie w naszym kraju.

W sezonie jesiennym w Polsce wykorzystywana będzie szczepionka firmy Moderna. Jak ustalił reporter RMF FM, preparat będzie podawany dzieciom, które mają co najmniej sześć miesięcy, podobnie jak jest w przypadku grypy.

Szczepionka będzie dostępna w przychodniach i aptekach, do których pierwszy zapas preparatu ma trafić do 10 września. Kolejna dostawa zaplanowana jest do 25 września.

Pediatra doktor Ilona Małecka komentuje w rozmowie z RMF FM, że ta szczepionka powinna być zalecana przede wszystkim osobom z grup ryzyka. Covid pokazał, że ciężki przebieg dotyczy pacjentów z grup ryzyka, osób z wielochorobowością, seniorów, pacjentów z cukrzycą, to jest ważna grupa ryzyka, a także osób z chorobą otyłościową - wymienia.

Do aptek już trafiła nowa szczepionka przeciwko grypie, która będzie wykorzystywana w sezonie 2026/2027. Pierwsi pacjenci mają dostać ten preparat w przyszłym tygodniu.

Szczepionka przeciwko grypie będzie w pełni refundowana, czyli bezpłatna dla trzech grup: dzieci i młodzieży do 18. roku życia, osób w wieku 65+ oraz dla kobiet w ciąży.