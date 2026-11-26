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Zmiana na szczycie najnowszego rankingu zaufania IBRiS dla Onetu. Radosław Sikorski uzyskał 45 proc. pozytywnych wskazań i minimalnie wyprzedził Karola Nawrockiego. Prezydent, który jeszcze latem cieszył się rekordowym poparciem, notuje kolejne spadki. Zaskoczeniem jest jednak trzecie i czwarte miejsce.

Sikorski na pierwszym miejscu, Nawrocki traci

W listopadowym badaniu zaufania do polityków pierwszą pozycję zajął szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Zaufanie do ministra spraw zagranicznych zadeklarowało 45 proc. respondentów. To taki sam wynik jak w poprzednim pomiarze.

Tuż za nim znalazł się prezydent Karol Nawrocki, któremu ufa 44,9 proc. badanych. W porównaniu z poprzednim sondażem oznacza to spadek o 1,1 pkt proc. Tym samym Nawrocki stracił pozycję lidera, którą zajmował od sierpnia 2025 roku.

Przewaga Sikorskiego jest jednak symboliczna. Różnica wynosi zaledwie 0,1 pkt proc., a więc jest znacznie mniejsza niż błąd oszacowania badania. Nie można zatem uznać, że minister spraw zagranicznych ma statystycznie potwierdzoną przewagę nad prezydentem.

Sikorski wypada korzystniej od Nawrockiego pod względem nieufności. Negatywne wskazania wobec szefa MSZ wyniosły 45,2 proc. W przypadku prezydenta było to 48,4 proc.

Wyniki Karola Nawrockiego pokazują wyraźną zmianę w porównaniu z początkiem lata. W czerwcu zaufanie do niego deklarowało 54,8 proc. ankietowanych, a nieufność wyrażało 39,3 proc. Od tego czasu poparcie dla prezydenta systematycznie się obniża.

Bosak jednym z największych wygranych pomiaru

Trzecie miejsce w rankingu utrzymał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, któremu ufa 38,5 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 1,5 pkt proc.

Niewiele niżej znalazł się Krzysztof Bosak. Lider Konfederacji uzyskał 38,4 proc. zaufania, poprawiając swój wynik aż o 5,1 pkt proc. To największy wzrost w listopadowym badaniu.

Piątą pozycję zajmuje premier Donald Tusk. Zaufanie do szefa rządu zadeklarowało 37,4 proc. badanych, czyli o 1,2 pkt proc. mniej niż w poprzednim pomiarze.

Spadek zanotował również Władysław Kosiniak-Kamysz - ministrowi obrony narodowej ufa 35,9 proc. respondentów. To obniżenie wyniku o 3,8 pkt proc.

Kaczyński i Morawiecki poprawiają wyniki

Na siódmym miejscu uplasował się Mateusz Morawiecki, któremu ufa 35,6 proc. ankietowanych. Były premier zyskał 2 pkt proc.

Kolejne pozycje zajęli Piotr Zgorzelski z wynikiem 29,4 proc. oraz Adrian Zandberg, któremu ufa 28,3 proc. W obu przypadkach odnotowano wzrost: odpowiednio o 1,2 i 2,6 pkt proc.

Pierwszą dziesiątkę zamyka Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości uzyskał 27,1 proc. zaufania, co oznacza poprawę o 3,2 pkt proc.

Braun z największą nieufnością, Hołownia na końcu

Największy negatywny bilans w zestawieniu ma Grzegorz Braun. Zaufanie do polityka deklaruje 22,9 proc. respondentów, natomiast nie ufa mu 69,7 proc. badanych. Oznacza to bilans zaufania na poziomie minus 46,8 pkt proc.

Ostatnie miejsce w rankingu przypadło Szymonowi Hołowni. Byłemu marszałkowi Sejmu ufa 18,3 proc. ankietowanych. To spadek o 3 pkt proc. Nieufność wobec niego zadeklarowało 59,7 proc. respondentów.

Sondaż IBRiS dla Onetu przeprowadzono w dniach 20-21 listopada 2026 roku. Badanie zrealizowano metodą CATI, czyli telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo, na próbie 1100 dorosłych Polaków.