Kaczyński o Smoleńsku: Wróci z siłą argumentów, których kiedyś nie było

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Podczas obchodów kolejnej miesięcznicy smoleńskiej Jarosław Kaczyński zapowiedział, że temat katastrofy z 2010 roku powróci do debaty publicznej z „całą siłą” i „argumentami, których kiedyś nie było”. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że argumenty te zostaną wkrótce przedstawione narodowi.

10 października Jarosław Kaczyński wraz z czołowymi politykami Prawa i Sprawiedliwości złożył wieńce przed Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku oraz przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. W uroczystości uczestniczyli m.in. Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS, oraz Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej.

Prezes PiS podczas przemówienia zapowiedział, że „sprawa smoleńska wróci z całą siłą”. Jak podkreślił, tym razem do debaty publicznej mają trafić nowe argumenty, które „zostaną postawione na stół” i przedstawione narodowi.

Nie zdołacie oszukać narodu, nie zdołacie oszukać światowej opinii publicznej – mówił Kaczyński.

Polityczne napięcia i protesty

Obchody miesięcznicy nie obyły się bez napięć. Pomnik na Placu Piłsudskiego otoczyła grupa manifestujących, którzy skandowali głośno: kłamca.

Co miesiąc nie jest wykonywane to, co jest zapisane w prawie. Nie ma izolacji tych ludzi, którzy przeszkadzają naszym religijnym uroczystościom – komentował Kaczyński, odnosząc się do obecności protestujących.

Prezes PiS ocenił, że mamy do czynienia z „zaciekłą walką z pamięcią”. Jego zdaniem, tuż po katastrofie pojawiały się głosy, że społeczeństwo szybko zapomni o tragedii.

Takie było oczekiwanie Putina i innych rosyjskich zbrodniarzy. I mają ci zbrodniarze tutaj niestety swoich sojuszników – stwierdził Kaczyński.

Katastrofa w Smoleńsku

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154, lecącego na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, zginęło 96 osób. Wśród ofiar byli prezydent Lech Kaczyński, pierwsza dama Maria Kaczyńska, przedstawiciele rządu, parlamentu, najwyżsi dowódcy wojska, duchowieństwo oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.