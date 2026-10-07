Kaczyński: Domagam się oświadczenia pana Kosiniaka-Kamysza, czy był szantażowany, czy nie

RMF24

„W tle jest twierdzenie, że pan Kosiniak-Kamysz był szantażowany, jakoś naciskany w sprawie zmiany rządu w Polsce. Chcę zaapelować do pana Kosiniaka-Kamysza o to, by publicznie oświadczył, czy był szantażowany, czy nie był szantażowany” - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, komentując doniesienia o marcowym spotkaniu szefa MON, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Prezes PiS potwierdził, że europoseł PiS Adam Bielan pomógł zorganizować spotkanie.

Kilka dni temu na jaw wyszło, że w marcu doszło do spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z ministerem obrony narodowej, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W zorganizowaniu spotkania miał pomagać polityk PiS Adam Bielan.

To była rozmowa, która trwała kilkadziesiąt minut, więc nie było to przypadkowe, kilkuminutowe spotkanie - powiedział 2 października w Rozmowie o 7.00 w Radiu RMF24 Adam Bielan.

Polityk PiS wspominał też, że spotkanie dotyczyło amerykańskiej bazy. Premier Donald Tusk w rozmowie z TVN24 potwierdził natomiast, że wiedział o spotkaniu. Nie poinformował jednak, czego dotyczyło. Nieoficjalnie mówi się o tym, że tematem rozmowy była wewnętrzna polska polityka.

Kiedyś historia się dowie - powiedział Donald Tusk, dodając że rozmowa Trumpa z Kosiniakiem-Kamyszem była „zbyt ciekawa, żeby o niej publicznie mówić”.

Dziś na konferencji prezes PiS Jarosław Kaczyński odniósł się do tego, że szef MON miał być „namawiany” do przejścia na prawą stronę sceny naszej sceny politycznej.

W tle jest twierdzenie, że pan Kosiniak-Kamysz był szantażowany, jakoś naciskany w sprawie zmiany rządu w Polsce. Chcę zaapelować do pana Kosiniaka-Kamysza o to, by publicznie oświadczył, czy był szantażowany, czy nie był szantażowany (...). Wiedziałem, że pan wicepremier tam jedzie, bo to przecież była informacja jawna - powiedział Jarosław Kaczyński.

Dziś na naszej antenie odniosła się do sprawy minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Muszę powiedzieć, że bardzo szybko po spotkaniu o tym wiedziałam - powiedziała, dodając, że „polski rząd jest ustanawiany przez Polaków w polskich wyborach i nawet bardzo sojusznicze państwo amerykańskie nie ma prawa ingerować w nasze sprawy wewnętrzne”.