"Myślę, że jest bardzo duże oczekiwanie - ze strony naszego elektoratu, ze strony ludzi PO - żeby nastąpiła tutaj zmiana" - tak posłanka Platformy Obywatelskiej Joanna Mucha skomentowała cztery dni po wyborach parlamentarnych partyjne przywództwo Grzegorza Schetyny. Jak stwierdziła: "Musimy doprowadzić do takiej zmiany w Platformie Obywatelskiej, by dać sobie szansę na to, by wygrać z PiS". Zdradziła również, że nie w wyborach przewodniczącego PO nie poprze Grzegorza Schetyny.

Lider PO Grzegorz Schetyna (fot. Paweł Supernak) i posłowie Platformy: Agnieszka Pomaska, Cezary Tomczyk i Joanna Mucha (fot. Piotr Nowak) podczas posiedzenia Sejmu /PAP /

