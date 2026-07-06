Gdzie jest Marcin Romanowski? Najnowsze informacje

RMF24

Do warszawskiego sądu wpłynęła już odpowiedź prokuratury ws. miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Śledczy nie potwierdzają informacji, że poszukiwany były wiceminister sprawiedliwości przebywa w Serbii, a więc poza Unią Europejską.

Co to oznacza dla złożonego przez obrońcę Marcina Romanowskiego wniosku o uchylenia ENA? Jak informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, po otrzymaniu takiej informacji sędzia nie ma podstaw do uchylenia nakazu. Składając wniosek, obrońca Marcina Romanowskiego powoływał się na informacje, że jego klient przeniósł się z Węgier do Serbii, gdzie Europejski Nakaz Aresztowania nie działa.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek osobiście rozmawiał o tym z prokurator generalną Serbii, za tym poszła formalna korespondencja z prośbą o odpowiedź oficjalną. Kilka dni temu serbska prokuratura odpisała, że nic nie wie o pobycie Romanowskiego w tym kraju.

W piątek taka informacja trafiła do sądu, który wniosek o uchylenie poszukiwań międzynarodowych prawdopodobnie oddali.

Prokuratura postawiła Marcinowi Romanowskiemu zarzuty dotyczące 19 przestępstw, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nadużyć urzędniczych oraz przywłaszczenia środków z Funduszu Sprawiedliwości.