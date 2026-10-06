Jest kapitał dla kosmicznych ambicji Polski. Powstaje nowy fundusz

RMF24

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował w Krakowie o utworzeniu Vinci Space Tech Fund. Ma to być pierwszy w Polsce fundusz przeznaczony wyłącznie dla rodzimych spółek rozwijających technologie dla sektora kosmicznego.

Fundusz, finansowany ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, będzie dysponował kwotą 500 mln zł. Poszczególne firmy będą mogły otrzymać od 10 mln do 100 mln zł na rozwój działalności.

Dziś ogłaszamy fundusz dla sektora kosmicznego. Space Tech Fund to pół miliarda złotych. To nie jest tylko zwiększenie dostępności finansowania, to środki, które pomogą wzmocnić strategiczną niezależność gospodarczą Polski, pozwolą nam krok po kroku budować naszą suwerenność gospodarczą, budować nasze bezpieczeństwo i naszą odporność - powiedział minister Domański podczas spotkania w Krakowskim Parku Technologicznym.

Nowy fundusz ma ułatwić krajowym przedsiębiorstwom rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, a także ich komercjalizację. Jego celem jest również wzmocnienie pozycji polskich spółek na międzynarodowym rynku technologii kosmicznych.