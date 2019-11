Cierpiał na nowotwór wątroby. Choroba, tak jak i wiek, odznaczyły się na jego twarzy. Taki obraz Józefa Piłsudskiego – zmęczonego i schorowanego, przetrwał do dziś, bo tuż po jego śmierci wykonano odlewy jego twarzy. Dlaczego najbliżsi przywódcy narodu zdecydowali, by uwiecznić go tuż po zgonie? Maski pośmiertne Piłsudskiego mówią nam sporo nie tylko o nim, ale również o czasach, w których żył.

