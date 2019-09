Awaria w przepompowni ścieków w Jaworznie w Śląskiem została usunięta. Wodociągi na razie nie podają przyczyny uszkodzeń.

Jak usłyszała reporterka RMF FM od rzecznika spółki, sprawa będzie wyjaśniana.

W poniedziałek pracownicy Wodociągów Jaworzno wymienili część armatury i sprowadzili materiał potrzebny do spawania oraz przygotowali zbiornik do prac spawalniczych.

Nasi pracownicy włożyli w to zadanie dużo serca, zaangażowania i kilka nieprzespanych nocy - podały Wodociągi Jaworzno w portalu społecznościowym, informując o zakończeniu prac naprawczych.



Do rozszczelnienia zbiornika przy ul. Batorego w Jaworznie doszło w sobotę. Na skutek awarii ścieki trafiające do przepompowni były przez pewien czas przekierowane przelewem burzowym do rzeki Przemszy. Od niedzieli ścieki nie wpływały już do rzeki - przelew burzowy został zablokowany. Tak było do momentu uruchomienia tłoczni. Na czas usunięcia awarii ścieki były wypompowywane i przewożone beczkowozami do oczyszczalni.



Przez cały okres prowadzonych prac udało się nam także utrzymać zakorkowany przelew burzowy, tak aby do rzeki Przemszy nie trafiały żadne ścieki - podkreślił rzecznik spółki.



Według zapewnień spółki wodociągowej, awaria nie spowodowała zagrożenia dla mieszkańców, środowiska ani wody pitnej. Powołując się na informacje z sanepidu, przedstawiciele wojewody śląskiego podali w niedzielę, że w pobliżu przepompowni nie ma ujęć wody czy kąpielisk.



Pompownia w Jaworznie jest przygotowana na przyjęcie 2,5 tys. metrów sześciennych ścieków na dobę. Z reguły napływ ścieków wynosi 70-80 metrów sześciennych na godzinę.



Jak informowały w niedzielę Wodociągi Jaworzno, po otrzymaniu w sobotę sygnału o awarii służby techniczne podjęły "standardowe działania naprawcze mające na celu przywrócenia normalnej pracy obiektu. Udało się to dopiero w późnych godzinach nocnych. Jednak po kilku godzinach pracy, zbiornik uległ kolejnej awarii" - napisano w niedzielnym komunikacie.