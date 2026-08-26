Jakie miasto jest najlepsze do życia w Polsce? Zmiany w najnowszym rankingu

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Gdzie żyje się najlepiej? Business Insider opublikował najnowszy ranking miast, a na podium doszło do prawdziwej rewolucji. Szczecin po raz pierwszy wskoczył na pierwsze miejsce, detronizując dotychczasowych liderów. Poznań i Rzeszów spadły poza podium, a Białystok i Gorzów Wielkopolski zamykają stawkę. Sprawdź, które miasta zyskały, a które straciły w najnowszym zestawieniu.

Business Insider Polska po raz kolejny przeanalizował 16 największych miast – po jednym z każdego województwa – pod kątem kluczowych wskaźników ekonomicznych i jakości życia. Ranking za 2026 rok przyniósł prawdziwe trzęsienie ziemi: Szczecin, dotąd plasujący się w środku stawki, awansował na sam szczyt. To pierwsze takie notowania stolicy województwa zachodniopomorskiego w historii zestawienia.

Na podium znalazły się także Lublin i Łódź, które wyraźnie poprawiły swoje wyniki w kilku kategoriach. Dotychczasowi liderzy – Poznań i Rzeszów – zanotowali spadki, odpowiednio na czwarte i siódme miejsce. Katowice, które jeszcze niedawno były w czołówce, teraz znalazły się dopiero na ósmym miejscu.

Co zadecydowało o sukcesie Szczecina?

Szczecin nie wygrał żadnej z analizowanych kategorii, ale w większości z nich plasował się bardzo wysoko. Miasto wyróżnia się świetną jakością powietrza (ustępuje tylko Olsztynowi), przystępnymi cenami mieszkań oraz stosunkowo krótkimi kolejkami do lekarzy na NFZ. Nawet w najtrudniejszej dla siebie kategorii – bezrobociu – Szczecin znalazł się w pierwszej dziesiątce. To właśnie równomiernie dobre wyniki we wszystkich obszarach zapewniły mu zwycięstwo.

Ranking najlepszych miast Europy 2026. Wielki sukces Krakowa Florencja została uznana za najlepsze miasto w Europie w prestiżowym rankingu „World's Best Awards 2026” magazynu „Travel + Leisure”. Wysoko oceniono również Kraków, który wyprzedził takie metropolie jak Rzym czy Wiedeń. Poznaj szczegóły…

Największe awanse i spadki

Łódź awansowała na podium dzięki poprawie jakości powietrza i lepszej dostępności lekarzy. Bydgoszcz i Opole również zanotowały wyraźne wzrosty – głównie dzięki skróceniu kolejek do lekarzy i poprawie zarobków.

Z drugiej strony, Rzeszów, Katowice i Warszawa to największe rozczarowania tej edycji. Rzeszów spadł aż o sześć pozycji, głównie przez pogorszenie jakości powietrza i wzrost bezrobocia. Katowice zanotowały historycznie najgorszy wynik, a Warszawa spadła z piątego na dziesiąte miejsce – tu głównymi problemami są wysokie ceny mieszkań, długie kolejki do lekarzy i wysoki poziom przestępczości.

Kto zamyka stawkę?

Na końcu rankingu znalazły się Białystok i Gorzów Wielkopolski. Białystok boryka się z najwyższym bezrobociem, niskimi zarobkami i coraz dłuższymi kolejkami do lekarzy. Gorzów Wielkopolski ma najdłuższe kolejki do lekarzy i jedne z najniższych płac wśród dużych miast, choć ceny mieszkań pozostają tam stosunkowo niskie.

Jak powstał ranking?

Ranking powstał na podstawie danych z oficjalnych źródeł: GUS, NFZ, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i portalu Morizon. Analizowano sześć kategorii: bezrobocie, wynagrodzenia, ceny mieszkań, dostępność lekarzy, przestępczość i jakość powietrza.

Pełne zestawienie danych, szczegółowe tabele i analizy dla wszystkich 16 miast ukażą się w drugiej części raportu już w najbliższy piątek na stronach Business Insidera.