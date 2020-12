W noc sylwestrową pogodnie będzie na południowym zachodzie oraz w centrum kraju. Na południowym wchodzie można spodziewać się opadów deszczu i deszczu ze śniegiem – prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nowy Rok ma nas przywitać dużym zachmurzeniem.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Synoptycy IMGW prognozują, że kolejne dni pod względem pogodowym "będą bardziej przypominały późną jesień niż prawdziwą zimę". Za sprawą rozległego niżu znad zachodniej Europy na terenie kraju spodziewany jest dość silny i porywisty, południowy wiatr. Temperatura w ciągu dnia będzie wynosiła od 2 do 6 st. C, a nocami pojawi się lekki mróz. Opady śniegu będą na ogół słabe i pojawią się jedynie lokalnie.

IMGW przewiduje, że w czwartek przeważać będzie duże zachmurzenie. Lokalnie na wschodzie i południu kraju może padać deszcz, a także deszcz ze śniegiem. W górach śnieg. Temperatura w dzień wyniesie od 2 st. C na północy kraju do 6 st. C na południu. Na Podhalu około 1 st. C.



W noc sylwestrową - jak prognozuje IMGW - pogodnie będzie na południowym zachodzie i w centrum kraju. Najwięcej chmur spodziewane jest na południowym wschodzie wraz z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, a na wyżej położonych obszarach śniegu.



W Bieszczadach może spaść nawet 15 cm białego puchu. Niewielkie opady deszczu ze śniegiem i śniegu wystąpią także w północno-zachodniej części kraju - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



Temperatura minimalna wyniesie od -1 st. C do 2 st. C. Chłodniej na obszarach podgórskich, tam spadek temperatury do -5 st. C. Wiatr będzie słabszy, jedynie nad morzem okresami porywisty, z kierunków zachodnich.



Nowy Rok ma nas przywitać dużym zachmurzeniem. Słonecznie będzie na południowym zachodzie. Na północy i wschodzie kraju spadnie śnieg, poza tym bez opadów. Temperatura maksymalna od 1 st. C do 3 st. C, na Podhalu około -1 st. C.