Jaka cena paliwa w poniedziałek? Jest decyzja ministra energii

RMF24

W poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41 zł, benzyny 98 - 7,20 zł, a oleju napędowego - 7,37 zł, wynika z piątkowego obwieszczenia ministra energii. Cena maksymalna paliwa jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Kolejne obwieszczenie dotyczące maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

W czwartek weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług, która przewiduje obniżkę z 23 do 8 procent stawki VAT na benzynę i olej napędowy. Niższy VAT będzie obowiązywać od 17 sierpnia do 31 sierpnia.

Rząd reaktywuje program CPN

Przywrócenie części pakietu „Ceny Paliwa Niżej” w postaci obniżonego podatku VAT na ostatnie dwa tygodnie sierpnia zapowiedział w czwartek premier Donald Tusk. Szef rządu wskazywał, że ceny paliw powinny spaść od 90 gr do ponad 1 zł za litr.

Co dalej z cenami paliw? Jest decyzja rządu ws. CPN Rząd zdecydował o przywróceniu w „istotnej części” programu CPN, czyli „Ceny Paliw Niżej” – poinformował w czwartek premier Donald Tusk. Szef rządu wskazał, że decyzja obejmuje obniżkę podatku VAT, co w efekcie powinno poskutkować paliwami tańszymi…

Wprowadzony pod koniec marca pakiet CPN był odpowiedzią na gwałtownie rosnące ceny ropy w związku z konfliktem USA i Izraela z Iranem, który wybuchł 28 lutego.

CPN obowiązywał do końca czerwca i obejmował przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa - przede wszystkim benzyny i oleje napędowe - oraz ustalana była cena maksymalna tych paliw na stacjach benzynowych. W ramach pakietu wprowadzono też czasową obniżkę akcyzy na paliwa, która obowiązywała do połowy czerwca.

Resort finansów informował, że dotychczasowy koszt programu CPN wyniósł ok. 4,7 mld zł. Wznowienie na ostatnie dwa tygodnie sierpnia obniżki VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 mln zł.