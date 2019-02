Od 15 lutego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów na 23 miliony Polaków czeka już wypełniony PIT, czyli doroczne zeznanie podatkowe. Zdecydowana większość z nas może więc zapomnieć o skomplikowanych wyliczeniach i żmudnym wypełnianiu zeznania podatkowego.

Formularz PIT / Lech Muszyński / PAP

To jest bardzo proste rozwiązanie. Polega na tym, że wchodzimy na stronę internetową Ministerstwa Finansów. Podajemy swój pesel i kwotę przychodu. Albo logujemy się tak zwanym profilem zaufanym.

Pojawia się już gotowy, wypełniony PIT za zeszły rok. My - jeśli chcemy - to nanosimy interesujące nas ulgi i klikamy "Gotowe". To najprostsza forma rozliczenia się z fiskusem.

Dla kogo e-PIT?

Dla wszystkich osób, które rozliczają się formularzami PIT-37 i PIT-38. Dotyczy to więc dochodów z umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło lub z przychodów kapitałowych. Można rozliczyć się samotnie, ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Od kiedy do kiedy?

Usługa jest aktywna od 15 lutego do 30 kwietnia.

Gdzie?

Tylko i wyłącznie na stronie podatki.gov.pl

To jedyna strona na której ta usługa jest udostępniona. Jest bezpłatna. Wszystkie inne strony oferujące tę usługę mogą być stworzone przez oszustów.

Krok po kroku. Jak skorzystać z usługi e-PIT?

1. Wejdź na stronę podatki.gov.pl i kliknij wybierz Twój e-PIT

2. Uwierzytelnij się

a. Wpisz swoje dane:

i. PESEL (albo: NIP i datę urodzenia)

ii. kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017

iii. kwotę przychodu z jednej z informacji

iv. od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2018

b. lub użyj profilu zaufanego

3. Sprawdź swoje dane. Teraz możesz:

a. zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

b. jeśli nie rozliczasz się indywidualnie, zmienić sposób rozliczenia na:

i. wspólne z małżonkiem

ii. jako osoba samotnie wychowująca dzieci

c. zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1% podatku

d. zmienić dane ulgi na dzieci lub dodać ulgę

e. dodać inne dane (np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

f. odrzucić przygotowany PIT i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W tym przypadku Twój e-PIT proponowany przez urząd nie będzie brany pod uwagę

g. nie zrobić nic — wówczas 30 kwietnia Twoje rozliczenie zostanie uznane za złożone

4. Zaakceptuj i wyślij zeznanie

5. Teraz możesz pobrać UPO

Czy mogę nic nie robić?

Tak. Jeśli nic nie zrobimy, to 30 kwietnia nasze wypełnione zeznanie podatkowe zostanie wysłane do urzędu skarbowego. Jeśli mamy zwrot podatku, to go dostaniemy (na konto albo przekazem pocztowym). Jeśli natomiast będziemy mieli dopłatę, to urząd poinformuje nas o tym fakcie w maju.

Dlaczego warto?

1. Jest to najprostszy i najszybszy sposób rozliczenia się z fiskusem

2. Szybciej dostaniemy zwrot podatku (w ciągu 45 dni, a nie 3 miesięcy)

3. Odpowiedzialność za błędy w tym automatycznym rozliczeniu bierze na siebie fiskus.

Masz dodatkowe pytania?

Ministerstwo Finansów przygotowało infolinię:

· 801 055 055

· 22 / 330 03 30