Nie ma mowy o zamianie 500+ na bon, nic takiego nie padło w mojej wypowiedzi - zapewniła wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz w rozmowie z "Super Expressem".

Jadwiga Emilewicz / Rafał Guz / PAP

Nie ma mowy o zamianie 500+ na bon, nic takiego nie padło w mojej wypowiedzi. I chciałabym uspokoić wszystkich Polaków, beneficjentów programu 500+ i panią premier Beatę Szydło, że nie ma absolutnie żadnych planów zmiany programu 500+ - powiedziała Emilewicz.

Zwróciła uwagę, że ten program od początku był przygotowany jako systemowe, bezpośrednie wsparcie dla rodzin. Nie ma i nie było dyskusji o tym, że administracja publiczna rości sobie prawo, w jaki sposób przekazywać albo nakazywać rodzinom wykorzystywanie tych środków - podkreśliła wicepremier.

Mówiąc o formacie bonu, mówiłam o tym, że jeżeli podobne programy się pojawią, to taka cyfrowa formuła pozwoli w sposób dokładny odzwierciedlić intencje ustawodawcy - dodała minister.

Emilewicz: Płatność elektroniczna pozwala kontrolować, na co wydawane są pieniądze

Emilewicz podczas piątkowego wywiadu dla Money.pl została zapytana o płatności związane z bonem turystycznym. Za sprawą tego, że jest to ta blockchainowa płatność, numeryczna, my jesteśmy pewni, że te środki rzeczywiście trafią do branży turystycznej, posłużą rzeczywiście wypoczynkowi rodzinnemu, wypoczynkowi dzieci i młodzieży. Więc tutaj realizacja innych świadczeń w ten sposób daje także gwarancję, że to, co ustawodawca zaplanował, w istocie zostanie zrealizowane - wyjaśniła.

Zapytana o to, czy m.in. 500+ będzie w ten sposób wypłacane, wicepremier odpowiedziała: Tak, potwierdzam, będziemy chcieli przechodzić w jak największą liczbę realizacji kolejnych świadczeń właśnie w taki sposób. Zaznaczyła jednak, że to, które świadczenia zostaną objęte cyfryzacją, będzie przedmiotem ustaleń. Zapowiedziała, że kwestie te ma omówić wraz z prezes ZUS Gertrudą Uścińską pod koniec sierpnia.

Na ten fragment wywiadu, który opublikowano pod tytułem "500+ też w formie bonu. Emilewicz: tą drogą chcemy iść", zareagowała była premier, europosłanka PiS Beata Szydło. "Program #Rodzina500plus w postaci ‘bonów’ to pomysł bardzo zły i pozbawiony uzasadnienia. Wprowadzanie takich pomysłów do debaty publicznej podważa zaufanie między rządem PiS i obywatelami. Aż się ciśnie na usta: Nie idźmy tą drogą!" - napisała na Twitterze.