Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał już ok. 78 tys. bonów turystycznych na kwotę ponad 67,5 mln zł - poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Beneficjenci bonu turystycznego zapłacili nim już blisko 700 razy, a kwota transakcji to ok. 650 tys. zł. Bon turystyczny można aktywować od soboty 1 sierpnia. Przysługuje on na każde dziecko i ma wartość 500 zł.

