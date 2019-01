Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem, zawiejami i zamieciami oraz oblodzeniem na zachodzie i północy kraju, na południowym wschodzie zapowiadane są intensywne opady śniegu.

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu / Pixabay

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami spowodowanymi przez zachodni oraz północno-zachodni wiatr, wiejący w porywach do 70 km/h oraz okresami przelotne opady śniegu na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach.

Oblodzenie występuje w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim oraz pomorskim.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w porywach wiejącym z prędkością do 90 km/h z zachodu i północnego-zachodu obowiązuje w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim i śląskim.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem wiejącym w porywach miejscami do 100 km/h ogłoszono dla powiatów: koszalińskiego, sławieńskiego, biłgorajskiego, kołobrzeskiego, gryfickiego, kamieńskiego i świnoujskiego.



IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej miejscami do 15 cm w powiecie bieszczadzkim, leskim i sanockim województwa podkarpackiego.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie warunków, które sprzyjają wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaznacza, że należy się spodziewać utrudnień m.in. w ruchu drogowym.



Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza natomiast, że występujące zjawiska meteorologiczne mogą powodować duże straty materialne oraz, podobnie jak w przypadku ostrzeżenia pierwszego stopnia, stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Występujące w tym czasie niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą znacznie ograniczyć codzienne funkcjonowanie.