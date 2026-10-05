Ilu jest praktykujących katolików w Polsce? Wkrótce wielkie liczenie w kościołach

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Już 18 października w każdej parafii w Polsce odbędzie się doroczne liczenie wiernych. To wydarzenie, które od lat pozwala Instytutowi Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK) monitorować poziom religijności Polaków. Badanie obejmuje zarówno osoby uczestniczące w mszy świętej (tzw. dominicantes), jak i przystępujących do Komunii świętej (communicantes).

Coroczne liczenie wiernych to nie tylko statystyka – to także ważny sygnał dla Kościoła, pokazujący, jak zmienia się religijność Polaków. Wyniki badań pomagają w planowaniu duszpasterstwa i podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania parafii.

Badają, jak wygląda religijność Polaków

Według najnowszego „Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia” za rok 2024, wskaźnik dominicantes, czyli osób uczestniczących w niedzielnej mszy świętej, wyniósł 29,6 procent. To niewielki, ale zauważalny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim – w 2023 roku wskaźnik ten wynosił 29,2 procent, a w 2022 – 29,5 procent. Widać więc, że liczba uczestników niedzielnych nabożeństw utrzymuje się na stabilnym poziomie, z lekką tendencją wzrostową.

Jeszcze bardziej optymistycznie dla polskiego Kościoła wyglądają dane dotyczące communicantes, czyli osób przystępujących do Komunii świętej. W 2024 roku wskaźnik ten osiągnął 14,6 procent, co oznacza wzrost o 0,64 punktu procentowego względem roku 2023. Dla porównania, w 2022 roku wynosił 13,9 procent, a w 2021 – 12,9 procent.

Gdzie najwięcej, a gdzie najmniej praktykujących?

Statystyki pokazują wyraźne różnice regionalne. Najwyższy wskaźnik dominicantes odnotowano w diecezji tarnowskiej – aż 62,3 procent wiernych regularnie uczestniczy tam w niedzielnych mszach.

Na drugim biegunie znalazła się archidiecezja szczecińsko-kamieńska, gdzie wskaźnik ten wynosi zaledwie 17,59 procent.

W archidiecezji warszawskiej do kościoła w niedzielę chodzi niespełna 20 procent wiernych.

Kto stoi za badaniami?

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza działa już od 1972 roku. Powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, czyli księży pallotynów, jako Zakład Socjologii Religii. Dziś to najstarszy w Polsce niezależny ośrodek naukowy, który prowadzi badania nad religijnością, katolicyzmem i ich społecznymi kontekstami.

ISKK współpracuje m.in. z Głównym Urzędem Statystycznym, a jego analizy są szeroko komentowane zarówno w mediach, jak i w środowiskach naukowych.