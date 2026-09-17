Ilu młodych Polaków chce zostać księżmi? Są pierwsze dane z seminariów

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Trwa rekrutacja do seminariów duchownych w Polsce. Choć na oficjalne, ogólnopolskie podsumowanie trzeba będzie jeszcze poczekać, już teraz pojawiają się pierwsze dane z poszczególnych diecezji. W niektórych miejscach nabór jeszcze trwa, ale już wiadomo, że liczba kandydatów nie jest imponująca.

Łódź, Częstochowa, Tarnów – jak wygląda sytuacja?

WJak podaje portal deon.pl, w Łodzi do seminarium zgłosiło się w tym roku czterech kandydatów. Swóch z nich to świeżo upieczeni maturzyści, a pozostali mają za sobą formację w Ruchu Światło-Życie. Wszyscy czterej byli ministrantami i pochodzą z archidiecezji łódzkiej.

Częstochowskie seminarium opublikowało wyniki rekrutacji na swoim Facebooku. Od nowego roku akademickiego formację rozpocznie tam łącznie dziewięciu kandydatów: siedmiu z archidiecezji częstochowskiej, jeden z diecezji sosnowieckiej oraz jeden z Towarzystwa Świętego Pawła.

W Tarnowie z kolei oficjalnie przyjęto dwunastu alumnów pierwszego roku. Kandydaci są bardzo zróżnicowani – od maturzystów po osoby po studiach, a nawet takie, które przerwały naukę, by odpowiedzieć na głos powołania - czytamy na deon.pl.

Nabór wciąż trwa – szansa dla niezdecydowanych

Nie wszędzie rekrutacja już się zakończyła. W Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie nabór potrwa do 18 września, a w seminarium gdańskim – aż do 23 września.

Rektorzy zachęcają niezdecydowanych, by nie zwlekali z decyzją i zgłosili się do swoich diecezjalnych uczelni.

Choć na pełne podsumowanie jeszcze trzeba poczekać, już teraz widać, że liczba kandydatów do kapłaństwa nie jest duża. W wielu diecezjach liczby te są jednocyfrowe, a rektorzy podkreślają, że każda decyzja o wstąpieniu do seminarium wymaga dziś odwagi i głębokiego przemyślenia.