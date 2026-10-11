Ilu 6-latków ma zbyt wysoki poziom cholesterolu? Znamy wyniki badań

RMF24

Co dziesiąty 6-latek w Polsce ma za wysoki poziom cholesterolu - taki jest niepokojący wniosek z bilansów zdrowia dzieci. Właśnie lipidogram, czyli badanie poziomu cholesterolu, od ponad roku jest w pakiecie badań dla dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole. Do pierwszego podsumowania dotarł reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.

Badanie poziomu cholesterolu ma za sobą ponad 40 tysięcy 6-latków w całej Polsce. U 4 tysięcy dzieci poziom LDL cholesterolu był powyżej normy. Ta grupa małych pacjentów z rodzicami jest już pod kontrolą lekarzy.

Wyłoniliśmy dziecko z hipercholesterolemią rodzinną, poziom LDL to 260, a norma jest do 100. W takich sytuacjach wykonujemy badanie genetyczne, wtedy na sto procent wiadomo, że jeden z rodziców posiada chorobę - opisuje w rozmowie z RMF FM prof. Małgorzata Myśliwiec z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - endokrynolog i diabetolog dziecięcy, koordynująca badania.

"Tata ma 41 lat, nie chciał się badać”

Specjaliści zachęcają rodziców do wyrażania zgody na pobranie krwi u 6-latków, by można było wykonać badanie poziomu cholesterolu. Jak ustalił nasz reporter, rozważane jest też rozszerzenie bilansu 6-latka o sprawdzenie poziomu glukozy, by na jak najwcześniejszym etapie wykryć u dzieci cukrzycę. Decyzje w tej sprawie mogą zapaść w najbliższych miesiącach. Analizy w tej sprawie prowadzi Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Specjaliści przypominają też, że wykrycie zbyt wysokiego poziomu cholesterolu u dziecka otwiera drogę, by sprawdzić parametry rodziców.

Jest spektakularny przykład taty, który ma 41 lat, czuł się dobrze, nie chciał wykonać lipidogramu. Tłumaczył, że uprawia sport, bierze udział w imprezach sportowych. Poziom LDL był 380, a gdy wykonano badanie tętnic wieńcowych okazało się, że choruje na zaawansowaną miażdżycę - podkreśla prof. Myśliwiec.

Pamiętam też 6-letnią dziewczynkę z wysokim poziomem cholesterolu. Trafiła do mnie w sierpniu ubiegłego roku, a w maju zmarł jej tata. Rodzina wiedziała tylko, że miał zawał mięśnia sercowego. Bilans 6-latka przyniósł odpowiedź, to hipercholesterolemia rodzinna. Analizujemy takie przypadki - dodaje.

Nierozpoznana i nieleczona hipercholesterolemia sprawia, że 60. rok życia osiąga tylko 30 proc. chorujących mężczyzn i 50 proc. kobiet.

18 ośrodków specjalistycznych dla dzieci

Badanie, o którym mowa, obejmuje m.in. cholesterol całkowity, HDL, LDL, triglicerydy i tzw. cholesterol nie-HDL. Kluczowym wskaźnikiem jest poziom LDL - jeśli dwukrotnie przekroczy 130 mg/dl, dziecko zostanie skierowane na dalszą diagnostykę specjalistyczną - do poradni diabetologicznej, metabolicznej lub endokrynologicznej.

Leczenie i kontrola stanu zdrowia dzieci odbywają się w 18 wyznaczonych w tym celu klinikach referencyjnych. W tych ośrodkach specjalistycznych u dziecka wykrywane i wykluczane są choroby, które mogą mieć wpływ na zaburzenia lipidowe, a w niektórych przypadkach odbywają się badania genetyczne. Ponadto, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej otrzymali algorytmy postępowania, kiedy przekazywać pacjenta do środków specjalistycznych, a kiedy pozostawić i obserwować na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

Dokładne wyniki bilansu zdrowia 6-latków będą zaprezentowane w drugiej połowie października we Wrocławiu, w czasie XV Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.